Шавкат Мирзиёев успел отпраздновать Навруз и в Самарканде

Основное представление и выставки развернулись в самаркандском парке культуры и отдыха имени Алишера Навои

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжествах по случаю Навруза не только в Ташкенте, но и в Самарканде, сообщает пресс-служба главы государства.

Основное представление и выставки развернулись в парке культуры и отдыха имени Алишера Навои.

"Глава нашего государства побеседовал с представителями общественности области, аксакалами, активистами, молодежью и вновь поздравил всех с праздником. В ходе искренней беседы говорилось об осуществляемых в нашей стране реформах, происходящих изменениях в жизни людей", — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию установленного в этом парке памятника поэтам Алишеру Навои и Абдурахману Джами.

© пресс служба президенти Узбекистана Празднование Навруза в Самарканде

В праздничных торжествах в Самарканде приняли участие и гости из Таджикистана. В беседе с ними Мирзиёев отметил, что духовное наследие предков является общим достоянием наших народов, его изучение способствует укреплению издревле дружеских и добрососедских отношений.

Напомним, сегодня глава Узбекистана побывал также на торжествах в честь Навруза в ташкентском "Узэкспоцентре".