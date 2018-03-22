13:45 22 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Флаги Узбекистана и Туркменистана

Узбекские наблюдатели примут участие в выборах в Туркменистане

© Nuz.uz
Политика
Получить короткую ссылку
25 0 0

Выборы в Меджлис (парламент) Туркменистана пройдут 25 марта, досрочное голосование завершится 24 марта

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Представители делегации Узбекистана во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбеком Абдусаломовым примут участие в качестве международных наблюдателей в выборах депутатов Меджлиса Туркменистана и местных представительных органов власти 25 марта.

"В узбекскую делегацию входят представители Сената и законодательной палаты Олий Мажлиса, а также граничащих с Туркменистаном Республики Каракалпакстан и Хорезмской области", — говорится в сообщении МИД республики.

Планируется, что международные наблюдатели от Узбекистана примут участие в выборах в составе миссий СНГ и ШОС.

Выборы в Меджлис (парламент) Туркменистана пройдут 25 марта, досрочное голосование завершится 24 марта. На 125 мест в парламенте страны претендуют 284 кандидата, которые были выдвинуты политическими партиями и инициативными группами граждан.

По теме

Миссия СНГ высоко оценила избирательную кампанию в Туркменистане
Лукьянов рассказал, как страны Центральной Азии помогут Туркменистану
Теги:
парламентские выборы, выборы, Туркменистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международная специализированная выставка Образование XXI век (21.03.2018). Ереван
    Ученье – свет

    О том, как Россия помогает Армении готовить высококвалифицированные кадры, предоставляя места в российских вузах, - в материале Sputnik.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Дайте подумать!

    Президент Латвии Раймондс Вейонис до сих пор не решил, поздравлять ли Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

  • Председатель Партии труда Валентинас Мазуронис, архивное фото
    Невежливый жест

    Евродепутат раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за отказ поздравить Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

  • Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
    Живой товар

    Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми.

  • Керсти Кальюлайд
    Невероятно, но факт

    Вопреки попыткам эстонских политиков превратить Таллинн в полностью эстоноязычный город, президент страны Керсти Кальюлайд готовит речь на русском.

  • Игрок ЦСКА Алан Дзагоев на тренировке
    Футбольный доход

    Стало известно, сколько зарабатывает осетинский полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев – опубликован рейтинг зарплат футболистов российской премьер-лиги.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Празднование Навруза в Ташкенте
Солнце, цветы и президент: Ташкент празднует Навруз
Президент Туркменистана спел песню группы Ялла
Президент Туркменистана исполнил известную песню группы "Ялла"
Улицы, которые будут перекрыты в Ташкенте в связи с Наврузом
Где будет закрыт проезд на Навруз

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054