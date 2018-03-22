Узбекские наблюдатели примут участие в выборах в Туркменистане

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Представители делегации Узбекистана во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбеком Абдусаломовым примут участие в качестве международных наблюдателей в выборах депутатов Меджлиса Туркменистана и местных представительных органов власти 25 марта.

"В узбекскую делегацию входят представители Сената и законодательной палаты Олий Мажлиса, а также граничащих с Туркменистаном Республики Каракалпакстан и Хорезмской области", — говорится в сообщении МИД республики.

Планируется, что международные наблюдатели от Узбекистана примут участие в выборах в составе миссий СНГ и ШОС.

Выборы в Меджлис (парламент) Туркменистана пройдут 25 марта, досрочное голосование завершится 24 марта. На 125 мест в парламенте страны претендуют 284 кандидата, которые были выдвинуты политическими партиями и инициативными группами граждан.