Кабмин Узбекистана обсуждает закон о продовольственной безопасности страны

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Порог продовольственной независимости в размере не менее 80% обеспеченности главными продуктами питания в год планируется ввести в Узбекистане, следует из проекта закона "О продовольственной безопасности".

Законопроект опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. В соответствии с графиком разработчика документа — Министерства экономики страны — законопроект планируется представить в правительство в начале мая.

"Продовольственная независимость Республики Узбекистан считается обеспеченной, если годовое производство жизненно важных продуктов питания в стране составляет не менее 80% годовой потребности населения в них в соответствии с физиологическими нормами питания", — говорится в тексте документа. Ранее данная норма не была закреплена законодательно.

В соответствии с законопроектом, кабмин Узбекистана будет определять единую госполитику в области продовольственной безопасности, а также формировать систему стимулирования и регулирования производства продуктов питания и пищевого сырья.

Sputnik / Стрингер Кнут и пряник для продовольственной безопасности Узбекистана

Государственный контроль рынка продовольствия будет включать в себя учет движения оптовых партий продовольствия от его производства или ввоза на территорию республики до поставок потребителям, а также сертификацию качества продовольствия, в том числе импортного, указывается в документе.

Ранее правительство Узбекистана заявляло, что в республике сформированы существенные запасы зерна и продовольствия первой необходимости — мяса, растительного масла, сахара и риса. По данным официальной статистки, импорт продовольствия в Узбекистане в 2017 году снизился на 11,6%, до 1,27 миллиарда долларов (8,9% в общей структуре импорта).