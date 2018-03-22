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Здание правительства Республики Узбекистан

Кабмин Узбекистана обсуждает закон о продовольственной безопасности страны

© Flickr/ Stefan Munder
Политика
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В данный момент идет общественное обсуждение законопроекта на портале системы оценки воздействия актов законодательства

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Порог продовольственной независимости в размере не менее 80% обеспеченности главными продуктами питания в год планируется ввести в Узбекистане, следует из проекта закона "О продовольственной безопасности".

Законопроект опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. В соответствии с графиком разработчика документа — Министерства экономики страны — законопроект планируется представить в правительство в начале мая.

"Продовольственная независимость Республики Узбекистан считается обеспеченной, если годовое производство жизненно важных продуктов питания в стране составляет не менее 80% годовой потребности населения в них в соответствии с физиологическими нормами питания", — говорится в тексте документа. Ранее данная норма не была закреплена законодательно.

В соответствии с законопроектом, кабмин Узбекистана будет определять единую госполитику в области продовольственной безопасности, а также формировать систему стимулирования и регулирования производства продуктов питания и пищевого сырья.

Фрукты и овощи на ярмарке в Ташкенте
Sputnik / Стрингер
Кнут и пряник для продовольственной безопасности Узбекистана
Государственный контроль рынка продовольствия будет включать в себя учет движения оптовых партий продовольствия от его производства или ввоза на территорию республики до поставок потребителям, а также сертификацию качества продовольствия, в том числе импортного, указывается в документе.

Ранее правительство Узбекистана заявляло, что в республике сформированы существенные запасы зерна и продовольствия первой необходимости — мяса, растительного масла, сахара и риса. По данным официальной статистки, импорт продовольствия в Узбекистане в 2017 году снизился на 11,6%, до 1,27 миллиарда долларов (8,9% в общей структуре импорта).

Теги:
Законопроект, Кабинет Министров Узбекистана, Узбекистан



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