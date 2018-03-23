Замгоссекретаря США Томас Шеннон встретится с Мирзиёевым

Он возглавит американскую делегацию на международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пойдет 26-27 марта в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон посетит Узбекистан 25-27 марта и обсудит с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Абдулазизом Камиловым ход реформ, говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Главы МИД Ирана и Пакистана присоединятся к конференции по Афганистану

Кроме того, он возглавит американскую делегацию на международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пойдет 26-27 марта в Ташкенте.

По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая. Делегацию России представит глава МИД РФ Сергей Лавров.