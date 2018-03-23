Евросоюз отзывает своего посла в России в связи с "делом Скрипаля"

Кроме того, ряд стран ЕС намерены последовать примеру Британии и рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Лидеры государств Евросоюза договорились отозвать для консультаций своего посла в Москве Маркуса Эдерера в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

"Его (Эдерера) отзывают для консультаций", — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, как пишет РИА Новости, ряд стран ЕС намерены последовать примеру Британии и рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. При инциденте пострадал британский полицейский, который также был помещен в больницу.