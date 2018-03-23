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Консульство Монголии в Узбекистане наградили медалью "Дружба"

Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Медаль узбекскому консулу Абдугафуру Рахимову вручил начальник штаба президента Монголии

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. По указу президента Монголии консульство этой страны в Узбекистане во главе с Абдугафуром Рахимовым награждено медалью "Дружба" в знак признания его вклада в развитие монголо-узбекских отношений. Об этом передает монгольское информагентство Montsame.

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Медаль консулу вручил начальник штаба президента Монголии З. Энхболд.

Как отмечается в сообщении, Абдугафур Рахимов возглавляет консульство с 2006 года. Он сыграл важную роль в организации взаимных визитов представителей Монголии и Узбекистана в области бизнеса, спорта и искусства.

Напомним, в прошлом месяце компания "Узагроэкспорт" договорилась о первых поставках свежих фруктов и овощей для крупных импортеров из Монголии.

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Теги:
Монголия, Узбекистан



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