Узбекистан и РФ создадут рабочие группы по расширению сотрудничества в ИКТ

По итогам переговоров министров обе стороны выразили заинтересованность в совместной работе

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан сформируют рабочие группы для проработки дальнейшего взаимодействия в сфере информационно-коммуникационных технологий, об этом министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев договорился на встрече с заместителем министра связи и массовых коммуникаций России Алексеем Волиным, сообщает пресс-служба министерства.

Во встрече участвовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев и советник управления президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Дмитрий Фатыхов.

© Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Азим Ахмедхаджаев встретился с заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексеем Волиным

Министры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами в сфере информационно-коммуникационных технологий. В частности, они рассмотрели дальнейшее взаимодействие в сфере цифровой экономики, подготовки ИКТ-специалистов, развития технопарков, повышения квалификации специалистов по связям с общественностью, развития почтовой связи и цифрового телевещания.

По итогам переговоров обе стороны выразили заинтересованность в совместной работе.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане появится новый телеканал, посвященный информационным технологиям, коммуникациям и инновациям.