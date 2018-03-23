Победа Путина, почти 68% явки и другие итоги президентских выборов в России

Итоговая явка избирателей на выборах президента России, прошедших 18 марта, составила 67,54%, в голосовании приняли участие более 73 миллионов избирателей

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Действующий президент России Владимир Путин победил на прошедших выборах главы государства с результатом 76,69% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговые данные Центризбиркома.

За Путина проголосовали в целом 56 430 712 избирателей.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получивший по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий 11,77% голосов избирателей. За Грудинина проголосовали 8 659 206 россиян.

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Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого проголосовали 4 154 985 избирателей, или 5,65%. Телеведущая Ксения Собчак, участвовавшая в выборах президента РФ от партии "Гражданская инициатива", заняла четвертое место в избирательной гонке, набрав 1,68% голосов. За Собчак проголосовал 1 238 031 избиратель.

Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский на выборах президента России набрал 1,05% голосов, за него проголосовали 769 644 человека. Таким образом, Явлинский стал пятым в президентской гонке.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов получил 0,76% голосов или, в абсолютном выражении, 556 801 голос.

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин пришел к финишу с результатом 0,68% — за него проголосовали 499 342 избирателя.

Наименьшее число голосов на выборах набрал лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин: 479 013 голосов, что составило 0,65%.

Итоговая явка избирателей на выборах президента России, прошедших 18 марта, составила 67,54%, в голосовании приняли участие 73 629 581 избиратель.

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Избирательная кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на этих выборах прошло 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь зарегистрированных кандидатов: глава партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин, ставший кандидатом от КПРФ, бессменный председатель ЛДПР Владимир Жириновский, действующий президент Владимир Путин, который участвовал в этих выборах как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, который баллотируется от своей Партии роста, и один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский. Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии были расположены в избирательном бюллетене.