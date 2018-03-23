Победа Путина, почти 68% явки и другие итоги президентских выборов в России

Итоговая явка избирателей на выборах президента России, прошедших 18 марта, составила 67,54%, в голосовании приняли участие более 73 миллионов избирателей
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Действующий президент России Владимир Путин победил на прошедших выборах главы государства с результатом 76,69% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговые данные Центризбиркома.
За Путина проголосовали в целом 56 430 712 избирателей.
Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получивший по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий 11,77% голосов избирателей. За Грудинина проголосовали 8 659 206 россиян.
Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого проголосовали 4 154 985 избирателей, или 5,65%. Телеведущая Ксения Собчак, участвовавшая в выборах президента РФ от партии "Гражданская инициатива", заняла четвертое место в избирательной гонке, набрав 1,68% голосов. За Собчак проголосовал 1 238 031 избиратель.
Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский на выборах президента России набрал 1,05% голосов, за него проголосовали 769 644 человека. Таким образом, Явлинский стал пятым в президентской гонке.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов получил 0,76% голосов или, в абсолютном выражении, 556 801 голос.
Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин пришел к финишу с результатом 0,68% — за него проголосовали 499 342 избирателя.
Наименьшее число голосов на выборах набрал лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин: 479 013 голосов, что составило 0,65%.
Итоговая явка избирателей на выборах президента России, прошедших 18 марта, составила 67,54%, в голосовании приняли участие 73 629 581 избиратель.
Избирательная кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на этих выборах прошло 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь зарегистрированных кандидатов: глава партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин, ставший кандидатом от КПРФ, бессменный председатель ЛДПР Владимир Жириновский, действующий президент Владимир Путин, который участвовал в этих выборах как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, который баллотируется от своей Партии роста, и один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский. Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии были расположены в избирательном бюллетене.