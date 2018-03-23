У МИД РФ нет данных об участии "Талибана" в конференции по Афганистану

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. МИД РФ не располагает информацией о возможном участии движения "Талибан" в конференции по Афганистану в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина.

"У меня нет такой информации. Готов уточнить и вернусь к вам с этим ответом", — сказал Кожин на брифинге.

Международная конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" пройдет 26-27 марта в Ташкенте.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис сообщал, что "Талибан" выразил интерес к мирным переговорам по ситуации в Афганистане. МИД Узбекистана пояснил, что радикальное движение "Талибан" не направляло обращение для участия в конференции, в то же время на нее приглашены представители Министерства иностранных дел Катара, где с 2013 года действует представительство "Талибана". Узбекский МИД отмечал, что Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием талибов.