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Боевики движения Талибан

У МИД РФ нет данных об участии "Талибана" в конференции по Афганистану

© Commons.wikimedia/ isafmedia
Политика
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (32)
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Международная конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" пройдет 26-27 марта в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. МИД РФ не располагает информацией о возможном участии движения "Талибан" в конференции по Афганистану в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина.

"У меня нет такой информации. Готов уточнить и вернусь к вам с этим ответом", — сказал Кожин на брифинге.

Международная конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" пройдет 26-27 марта в Ташкенте.

Боевики движения Талибан
© Commons.wikimedia/ isafmedia
Движение "Талибан" заинтересовалось мирными переговорами по Афганистану
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис сообщал, что "Талибан" выразил интерес к мирным переговорам по ситуации в Афганистане. МИД Узбекистана пояснил, что радикальное движение "Талибан" не направляло обращение для участия в конференции, в то же время на нее приглашены представители Министерства иностранных дел Катара, где с 2013 года действует представительство "Талибана". Узбекский МИД отмечал, что Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием талибов.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (32)

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Теги:
Талибан, Афганистан, Международная политика



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