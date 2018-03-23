На время конференции по Афганистану открылся круглосуточный пресс-центр

Для комфортной и оперативной работы журналистов созданы все условия, заверил пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Круглосуточный пресс-центр международной конференции по Афганистану открылся во Дворце симпозиумов в Ташкенте, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов.

"Начал свою работу Штаб конференции, где созданы все условия для СМИ, чтобы журналисты могли свободно и максимально широко освещать события конференции… Ташкент — город мира и дружбы, надеемся, результаты конференции еще раз это подтвердят и мир воцарится во всем нашем регионе", — написал он.

По словам Алламжонова, все технические моменты работы пресс-центра полностью отлажены.

Конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", посвященная проблемным вопросам Афганистана, пройдет в Ташкенте 26-27 марта.

На конференции будут представлены делегации более чем 20 стран и международных организаций. Ташкент посетят президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамити Ямамото, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Подтверждено участие заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона, главы МИД РФ Сергея Лаврова, главы МИД Ирана Джавада Зарифа, министра иностранных дел Мухаммада Асифа.

Также запланировано участие делегаций Катара, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Индии, Японии, Турции, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов.