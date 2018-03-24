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Узбекистан и Афганистан начнут строительство новой ЛЭП в июне

© Sputnik/ Виталий Тимкив
Политика
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Новая ЛЭП позволит увеличить экспорт узбекской электроэнергии в Афганистан на 70 процентов

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Афганистан и Узбекистан начнут строительство новой линии электропередач Сурхон — Пули-Хумри в июне этого года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом в субботу в Ташкенте заявил заместитель председателя правления "Узбекэнерго" Шухрат Шералиев. По его словам, новая ЛЭП позволит увеличить экспорт узбекской электроэнергии в Афганистан на 70%.

"Общая предварительная стоимость строительства линии составит 150 миллионов долларов, из которых 32 миллиона пойдут на работы в Узбекистане. Оставшиеся 118 миллионов долларов направят на работы в Афганистане. Протяженность линии составит 260 километров, из которых 45 — по территории Узбекистана и 215 — в Афганистане", — отметил он.

Срок реализации проекта, по словам представителя "Узбекэнерго", достигнет трех лет, а срок окупаемости — 12 лет. Пропускная мощность линии составит 1000 МВт, то есть в сутки по ней можно будет передавать 24 миллиона кВт/ч, а в год — до 6 миллиардов кВт/ч электроэнергии.

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© Instagram / Official Account of the Office of the President of Afghanistan
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"Мы совместно с афганскими коллегами уже составили "дорожную карту" проекта. Наши специалисты неоднократно посещали территорию Афганистана, детально изучили весь маршрут. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, планируем начать работы по строительству с июня. При этом на территории Узбекистана строительно-монтажные работы уже начаты, наши подрядные организации мобилизованы, проект начался", — сказал Шералиев.

Напомним, что соглашение о возведении ЛЭП было подписано в ходе визита главы Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан в декабре прошлого года.

На сегодняшний день Узбекистан является одним из основных поставщиков электроэнергии для Афганистана, где ощущается острый дефицит электричества. Представители афганской стороны ранее в ходе переговоров не раз заявляли, что из-за роста потребления намерены и в дальнейшем увеличивать закупки узбекской энергии.

Теги:
Афганистан, Узбекистан



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