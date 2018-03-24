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Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев

Сафаев: дефицит дипломатии препятствует мирному процессу в Афганистане

Пресс-клуб
Политика
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (36)
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По словам парламентария, военного решения афганской проблемы нет, и это сегодня всем понятно и очевидно

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Основная проблема афганского кризиса заключается не только в избытке оружия, но и в дефиците дипломатии и политики, считает первый заместитель председателя верхней палаты парламента Узбекистана Садык Сафаев.

Открытие пресс-центра к конференции по Афганистану
Sputnik / Рамиз Бахтияров
На время конференции по Афганистану открылся круглосуточный пресс-центр
В ближайший понедельник в Ташкенте стартует международная конференция высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". По мнению сенатора, новая платформа призвана решить вопрос, связанный с дефицитом политических подходов в решении афганской проблемы.

"Ташкентская конференция не ставит цель решить все вопросы сразу. Ее задача — создать платформу для многостороннего осмысления и нахождения путей решения острых проблем. Задача не состоит в том, чтобы сегодня решить все. Это нереально", — пояснил Сафаев.

Парламентарий также рассказал о принципах, на которых строится предстоящий форум. Как он подчеркнул, военного решения афганской проблемы нет. И это сегодня всем понятно и очевидно.

Во-вторых, по словам Сафаева, исключительно важно решить в Афганистане острые социально-экономические проблемы, которые и являются причинами многих бед. Кроме того, в решении проблем необходимо активное и доброжелательное участие всех соседей Афганистана. И наконец, последнее, как заявил сенатор, конференция исходит из того, что решающей силой в этом является сам афганский народ, в том числе наличие прямого диалога между всеми политическими стурктурами.

Ожидается, что участники конференции выразят консолидированную позицию на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан" без выдвижения каких-либо предварительных условий. По ее итогам планируется принять Ташкентскую декларацию.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (36)

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Теги:
Садык Сафаев, Узбекистан, Афганистан, Политика



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