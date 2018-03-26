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Здание МИД Узбекистана

Диалог глав МИД стран ЦА и Афганистана пройдет в новом формате в Ташкенте

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Политика
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (39)
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Министры обсудят вопросы обеспечения безопасности в регионе, развития политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных многосторонних связей, процессы региональной интеграции, перспективы создания транснациональных транспортных коридоров

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Главы МИД стран Центральной Азии и Афганистана в понедельник проведут в Ташкенте первое заседание в рамках нового формата "Страны Центральной Азии — Афганистан" (С5+1).

Встреча пройдет накануне международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

По данным МИД Узбекистана, во встрече примут участие руководители внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана, а также руководство Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии и представители Миссии ООН по содействию Афганистану.

Планируется, что министры обсудят вопросы обеспечения безопасности в регионе, развития политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных многосторонних связей, процессы региональной интеграции, перспективы создания транснациональных транспортных коридоров.

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"Новый формат должен стать эффективной платформой для обсуждения всего комплекса региональных вопросов, а также выработки совместных мер по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе и Афганистане при поддержке ООН", — отметили в пресс-службе МИД Узбекистана.

По итогам встречи предполагается принять совместное заявление, где планируется зафиксировать договоренности о предстоящих межгосударственных контактах на различных уровнях.

В декабре 2017 года главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Афганистана на встрече в Ашхабаде поддержали инициативу о создании нового формата диалога.

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Напомним, Международная конференция по Афганистану пройдет 27 марта. Участие в ней подтвердили министры иностранных дел стран Центральной Азии, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (39)
Теги:
Афганистан, Ташкент, Узбекистан, Политика



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