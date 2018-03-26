Диалог глав МИД стран ЦА и Афганистана пройдет в новом формате в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Главы МИД стран Центральной Азии и Афганистана в понедельник проведут в Ташкенте первое заседание в рамках нового формата "Страны Центральной Азии — Афганистан" (С5+1).
Встреча пройдет накануне международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".
По данным МИД Узбекистана, во встрече примут участие руководители внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана, а также руководство Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии и представители Миссии ООН по содействию Афганистану.
Планируется, что министры обсудят вопросы обеспечения безопасности в регионе, развития политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных многосторонних связей, процессы региональной интеграции, перспективы создания транснациональных транспортных коридоров.
По итогам встречи предполагается принять совместное заявление, где планируется зафиксировать договоренности о предстоящих межгосударственных контактах на различных уровнях.
В декабре 2017 года главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Афганистана на встрече в Ашхабаде поддержали инициативу о создании нового формата диалога.