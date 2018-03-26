Шавкат Мирзиёев встретится с Сергеем Лавровым 27 марта

Кроме того, узбекский лидер проведет во вторник переговоры с главами МИД Турции и Пакистана Мевлютом Чавушоглу и Мухаммадом Асифом, а также выступит с речью на конференции

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник, 27 марта, проведет в Ташкенте встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках конференции по урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом пресс-секретарь главы Узбекистана Комил Алламжонов написал на своей странице в Instagram.

Напомним, в Ташкенте 27 марта состоится международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

Sputnik Конференция по Афганистану в Ташкенте

"Глава страны проведет встречи с приехавшими для участия на конференции верховным комиссаром ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", — написал Алламжонов.

Во вторник Мирзиёев также проведет переговоры с главами МИД Турции и Пакистана Мевлютом Чавушоглу и Мухаммадом Асифом, а также выступит с речью на конференции.

По данным пресс-службы президента Узбекистана, в понедельник Мирзиёев примет заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона и встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

По данным МИД республики, свое участие в работе форума также подтвердили министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото. Кроме того, в конференции будут участвовать спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.