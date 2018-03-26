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Города Мира. Ташкент

Движение "Талибан" не будет участвовать во встрече по Афганистану в Ташкенте

© Sputnik/ Валерий Мельников
Политика
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (43)
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В конференции примут участие представители Министерства иностранных дел Катара, где с 2013 года действует представительство "Талибана"

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Делегация движения "Талибан" не будет участвовать в конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пройдет в Ташкенте, заявил в понедельник руководитель пресс-центра конференции Шерзод Кудратходжаев, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.

"Официально вам сообщаю, что сегодня и завтра делегация "Талибана" в конференции участвовать не будет" — сказал он.

Здание МИД Узбекистана
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Ранее МИД Узбекистана сообщил, что "Талибан" не направлял обращение для участия в конференции, в то же время на нее приглашены представители Министерства иностранных дел Катара, где с 2013 года действует представительство "Талибана". Узбекский МИД отмечал, что Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием талибов.

В Ташкенте 27 марта состоится международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

По данным МИД Узбекистана, участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане подтвердили министры иностранных дел стран Центральной Азии, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (43)

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Теги:
Радикальное движение "Талибан", Афганистан, Ташкент, Узбекистан, Политика



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