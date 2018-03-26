Движение "Талибан" не будет участвовать во встрече по Афганистану в Ташкенте

В конференции примут участие представители Министерства иностранных дел Катара, где с 2013 года действует представительство "Талибана"

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Делегация движения "Талибан" не будет участвовать в конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пройдет в Ташкенте, заявил в понедельник руководитель пресс-центра конференции Шерзод Кудратходжаев, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.

"Официально вам сообщаю, что сегодня и завтра делегация "Талибана" в конференции участвовать не будет" — сказал он.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что "Талибан" не направлял обращение для участия в конференции, в то же время на нее приглашены представители Министерства иностранных дел Катара, где с 2013 года действует представительство "Талибана". Узбекский МИД отмечал, что Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием талибов.

В Ташкенте 27 марта состоится международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

По данным МИД Узбекистана, участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане подтвердили министры иностранных дел стран Центральной Азии, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представит министр иностранных дел Сергей Лавров.