Мирзиёев утвердил соглашение СНГ об обмене информацией в борьбе с терроризмом

Соглашение было подписано на заседании совета глав правительств государств-участников СНГ 3 ноября 2017 года в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение об обмене информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщило в понедельник Министерство юстиции республики в Telegram-канале.

Соглашение было подписано на заседании совета глав правительств государств-участников СНГ 3 ноября 2017 года в Ташкенте.

По данным ведомства, уполномоченными органами Узбекистана, ответственными за реализацию этого международного договора, определены Служба государственной безопасности, Министерство внутренних дел и департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре Узбекистана.

Президент поручил МИД направить в депозитарий уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора, и о компетентных органах, ответственных за его реализацию, уточнили в ведомстве.