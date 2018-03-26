Семнадцать стран высылают российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Четырнадцать стран Евросоюза, а также США, Канада и Украина высылают российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", пишет РИА Новости.

Среди государств, поддержавших таким образом Британию: Италия, Литва, Латвия, Германия, Дания, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия.

США высылают 60 российских дипломатических сотрудников. Также власти Штатов потребовали, чтобы правительство РФ закрыло генеральное консульство в Сиэтле до 2 апреля.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что решение ряда стран о высылке российских дипломатов является беспрецедентно грязной и подлой игрой.

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.