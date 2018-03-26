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Президент Республики Узбекистан принял заместителя Государственного секретаря США

Глава Узбекистана и замгоссекретаря США обсудили расширение сотрудничества

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (45)
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Американский дипломат поблагодарил Шавката Мирзиёева за приглашение, а также подтвердил готовность руководства США для расширения отношений между странами

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Томаса Шэннона, который прибыл на конференцию по разрешению ситуации в Афганистане.

На встрече состоялся обмен мнениями о ситуации в Афганистане. Подтверждена обоюдная поддержка усилий правительства Афганистана по установлению мира и стабильности в стране, интеграции этого государства в процессы регионального экономического сотрудничества.

Министерство иностранных дел России
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Томас Шэннон выразил искреннюю благодарность за приглашение принять участие в форуме. Особо отмечена своевременность и актуальность проведения этого важного международного мероприятия, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Американский дипломат подтвердил приверженность США к дальнейшему расширению узбекско-американского многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнёрства.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (45)
Теги:
Конференция, Томас Шеннон, Шавкат Мирзиёев, Афганистан, Узбекистан, США



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