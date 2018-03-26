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МИД Узбекистана

Встреча глав МИД стран ЦА и Афганистана в Ташкенте не состоялась

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Политика
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (45)
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Было принято решение провести встречу в формате "ЕС - Центральная Азия" с участием Могерини

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Первое заседание глав МИД стран Центральной Азии и Афганистана (С5+1) в понедельник не состоялось, принято решение провести сегодня министерскую встречу "ЕС — Центральная Азия".

Ранее сообщалось, что встреча С5+1 должна была пройти в понедельник накануне международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"В результате консультаций принято решение о проведении встречи в формате "ЕС — Центральная Азия" с участием Могерини (вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини — ред.)", — сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра конференции по урегулированию ситуации в Афганистане Шерзод Кудратходжаев.

Руководитель пресс-центра не смог конкретизировать причины изменения формата и новые сроки встречи глав МИД стран Центральной Азии и Афганистана.

МИД Узбекистана ранее сообщал, что в декабре 2017 года главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Афганистана на встрече в Ашхабаде поддержали инициативу о создании нового формата диалога.

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Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Цель конференции по Афганистану - скорейший диалог властей и "Талибана"
Во встрече должны были принять участие руководство внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Афганистана, а также руководители Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) и представители Миссии ООН по содействию Афганистану (ЮНАМА).

Ранее европейская внешнеполитическая служба сообщала, что Могерини посетит 26-27 марта Ташкент для участия в конференции по Афганистану, где выступил с докладом. Кроме того, на полях конференции запланированы ее встречи с лидерами Узбекистана и Афганистана, а также с рядом министров.

Международная конференция по Афганистану пройдет 27 марта. Участие в ней подтвердили министры иностранных дел стран Центральной Азии, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (45)
Теги:
Конференция, МИД Узбекистана, Евросоюз, ЕС, Центральная Азия, Узбекистан



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