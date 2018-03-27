Узбекистан готов предоставить любую площадку для переговоров с талибами

Президент Узбекистана отметил, что откладывать начало внутриафганского процесса больше нельзя, иначе это будет стоить жизни многим невинным людям

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Узбекистан призывает к запуску прямого диалога между властями Афганистана и вооруженной оппозицией, прежде всего движением "Талибан".

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Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии конференции по урегулированию афганского кризиса.

В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Разделяя общую ответственность за мирное будущее Афганистана и опираясь на традиционно дружественные отношения узбекского и афганского народов, мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", — сказал Мирзиёев на открытии конференции.

При этом он добавил, что сегодня нельзя допустить, чтобы международные террористические организации превращали Афганистан в свое пристанище. Поэтому необходимо принять дорожную карту по содействию международным сообществом процессу национального примирения в Афганистане, заметил президент Узбекистана.

Он отметил, что имеющиеся у сторон вопросы друг к другу могут стать предметом предстоящего переговорного процесса. "Очевидно, что откладывать начало внутриафганского политического процесса больше нельзя. Его затягивание будет стоить жизни еще многим невинным людям", — сказал президент республики.

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции будут участвовать спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.