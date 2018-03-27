15:59 27 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Мирзиёев призывает к прямому диалогу между Кабулом и талибами

Узбекистан готов предоставить любую площадку для переговоров с талибами

Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (51)
632130

Президент Узбекистана отметил, что откладывать начало внутриафганского процесса больше нельзя, иначе это будет стоить жизни многим невинным людям

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Узбекистан призывает к запуску прямого диалога между властями Афганистана и вооруженной оппозицией, прежде всего движением "Талибан".

Глава МИД РФ Сергей Лавров
Ruptly
Шавкат Мирзиёев встретится с Сергеем Лавровым 27 марта
Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии конференции по урегулированию афганского кризиса.

В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Разделяя общую ответственность за мирное будущее Афганистана и опираясь на традиционно дружественные отношения узбекского и афганского народов, мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", — сказал Мирзиёев на открытии конференции.

При этом он добавил, что сегодня нельзя допустить, чтобы международные террористические организации превращали Афганистан в свое пристанище. Поэтому необходимо принять дорожную карту по содействию международным сообществом процессу национального примирения в Афганистане, заметил президент Узбекистана.

Бумага и ручка
Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Цель конференции по Афганистану - скорейший диалог властей и "Талибана"
Он отметил, что имеющиеся у сторон вопросы друг к другу могут стать предметом предстоящего переговорного процесса. "Очевидно, что откладывать начало внутриафганского политического процесса больше нельзя. Его затягивание будет стоить жизни еще многим невинным людям", — сказал президент республики.

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции будут участвовать спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (51)
Теги:
Конференция, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дошкольное образование
    Обучение не по-детски

    В Азербайджане планируют издавать методические пособия по математике и родному языку для родителей детей дошкольного возраста.

  • Боеприпасы времен ВОВ, архивное фото
    Мины в милиции

    Житель Минска принес в милицию мину - до прибытия саперов стражи порядка оцепили здание и эвакуировали из него всех граждан.

  • Репетиция спектакля Игрок
    Абхазский "Игрок"

    О первой постановке Достоевского на абхазской сцене рассказал исполнитель главной роли в спектакле "Игрок" Гурам Квициния.

  • Аэропорт Звартноц
    Кайф на взлет

    В международном аэропорту Еревана "Звартноц" выявлена группировка, занимавшаяся продажей наркотических средств.

  • Центр государственного языка
    Язык из мэрии уведет

    Как Центр государственного языка Латвии затягивает проверку знаний мэра города Даугавпилса, которому выделили две тысячи евро на изучение латышского.

  • Раса Юкнявичене
    Отечество или бизнес

    Бывший министр обороны Литвы призывает местных политиков отказаться от своего бизнеса в России после доклада, представленного литовской разведкой.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Родственница одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
Дым и слезы: во время пожара в Кемерово погибли десятки человек
Путин возложил цветы на месте трагедии в Кемерово
Путин возложил цветы у стихийного мемориала в память о погибших в Кемерово
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Конференция по Афганистану в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054