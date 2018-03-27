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Выступление президента Шавката Мирзиёева на международной конференции по Афганистану

Мирзиёев предложил создать Фонд поддержки образования в Афганистане

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (51)
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По словам президента Узбекистана, с терроризмом, идеологией экстремизма и радикализма необходимо бороться не только силовыми методами, но, в первую очередь, с помощью просвещения

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать специальный Международный фонд поддержки образования в Афганистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Конференция по Афганистану в Ташкенте
Sputnik
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Его основной задачей станет содействие афганской стороне в подготовке национальных кадров по самым востребованным специальностям, выделение стипендий и грантов для талантливых студентов и молодых ученых.

По словам Мирзиёева, с терроризмом, идеологией экстремизма и радикализма необходимо бороться не только силовыми методами, но, в первую очередь, с помощью просвещения, особенно среди молодежи.

"Наша главная цель — обеспечить молодым людям всеобщий доступ к качественному образованию, создать им все необходимые условия для самореализации. Мы предлагаем всем нашим зарубежным партнерам тесное взаимодействие в доведении до населения, особенно молодежи, гуманистической сути ислама", — отметил президент Узбекистана, выступая на открытии международной конференции по Афганистану.

Он также добавил, что в январе этого года в городе Термезе начал работу специально созданный Центр обучения афганских граждан. В настоящее время, по словам президента, там уже обучаются около 100 юношей и девушек из Афганистана.

"Мы планируем расширить перечень специальностей и направлений подготовки афганских специалистов в данном центре", — сказал Мирзиёев.

В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон.

Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции будут участвовать спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (51)



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