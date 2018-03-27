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Глава МИД РФ Сергей Лавров

Лавров: отношения стран Центральной Азии приобрели новый формат

© Ruptly.
Политика
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (51)
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Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что обстановка в Афганистане продолжает деградировать, движение талибов полностью или частично контролирует территорию страны

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Москва высоко ценит уровень координации с государствами Центральной Азии по урегулированию в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"С удовлетворением констатируем, что за последние годы отношения между центральноазиатской "пятеркой" приобрели положительную динамику. Тем самым создаются условия не только для решения внутрирегиональных проблем, но и для оказания слаженного содействия Афганистану в запуске процесса национального примирения", — сказал Лавров.

Министерство иностранных дел России
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Он также добавил, что создание боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) опорных пунктов на севере Афганистана представляет прямую угрозу для региональной и международной безопасности, пишет РИА Новости.

"Сегодня совместные усилия особенно востребованы. Обстановка в Афганистане продолжает деградировать. Движение талибов полностью или частично контролирует до половины территории страны, ведет активные боевые действия", — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что особое беспокойство вызывает активность ИГИЛ, прежде всего в северных провинциях, граничащих со странами СНГ.

"Там создаются опорные пункты, проходят подготовку выходцы из центральной Азии, России, других государств. Видим в этом прямую угрозу для региональной и международной безопасности", — добавил глава МИД РФ.

Выступление президента Шавката Мирзиёева на международной конференции по Афганистану
Пресс-служба президента Узбекистана
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В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Кроме того, в конференции участвуют спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (51)
Теги:
Конференция, Борьба с терроризмом, Афганистан, Узбекистан, Россия



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