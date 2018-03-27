Мирзиёев: нужна "дорожная карта" по содействию примирению в Афганистане

Разработка основных принципов мирного урегулирования и достижение по ним широкого международного консенсуса — в числе главных задач участников конференции в Ташкенте, считает глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Главным условием продвижения к миру в Афганистане остается разработка и практическая реализация единой и согласованной на региональном и глобальном уровнях широкой программы действий, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на конференции в Ташкенте.

Как отметил глава республики, основными целями и задачами совместных усилий участников конференции должны стать: разработка основных принципов мирного урегулирования и достижение по ним широкого международного консенсуса; выработка механизма запуска переговоров между афганским правительством и вооруженной оппозицией; принятие "дорожной карты" по содействию международным сообществом процессу национального примирения в Афганистане.

"Неоценимое значение будут иметь решительные и единогласные обращения всех заинтересованных внешних сил к вооруженной оппозиции с призывом сесть за стол переговоров с афганским правительством и положить конец противостоянию и насилию. Альтернативы этому нет. По нашему мнению, таков лейтмотив сегодняшней встречи", — заявил Мирзиёев.

Он добавил, что сегодня у Узбекистана и Афганистана тесные политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения. На афганской территории проживают миллионы узбеков. По Конституции Афганистана узбекский язык является одним из официальных языков, поэтому Узбекистан особенно заинтересован в мирном урегулировании ситуации в соседней стране.

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Конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" проходит в Ташкенте 26-27 марта.

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон.

Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции будут участвовать спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.