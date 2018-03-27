Правительство назначило главу Ассоциации ювелирной промышленности

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило главу недавно созданной Ассоциации ювелирной промышленности, сообщает корреспондент Sputnik.
Кроме того, он займется организацией работы по увеличению объемов производства и повышению качества продукции, освоению наиболее востребованных направлений и технологий ее дизайна, обеспечению сертификации и стандартизации, внедрению современных методов менеджмента качества.
Новая ассоциация вошла в состав Комплекса по вопросам экономического развития, структурных преобразований, инвестиций, реформирования банковской и финансовой систем, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон кабинета министров.
Напомним, что Узбекистан намерен к 2020 году довести ежегодный объем производства ювелирной продукции до более чем 40 миллионов долларов.
Особый акцент будет сделан на продвижении продукции за рубеж. В 2020 году страна намерена экспортировать ювелирные изделия почти на 14 миллионов долларов. Основные объемы будут производиться на двух флагманах, которые введут в эксплуатацию в 2018-2019 году. Это ювелирные заводы на базе предприятия "Фонон" и "1-Заргарлик корхонаси".