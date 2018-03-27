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Производство ювелирных изделий из золота

Правительство назначило главу Ассоциации ювелирной промышленности

© Sputnik/ Илья Питалев
Политика
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Руководитель ассоциации займется организацией работы по увеличению объемов производства и повышению качества продукции, освоению наиболее востребованных направлений и технологий ее дизайна

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило главу недавно созданной Ассоциации ювелирной промышленности, сообщает корреспондент Sputnik.

Производство драгоценных камней и ювелирных изделий
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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Эту должность занял Даврон Саматов. На своем посту он должен организовать работу по сохранению и дальнейшему развитию многовековых традиций ювелирного искусства в различных регионах Узбекистана, реализовать меры по дальнейшему развитию отрасли, проведению единой научно-технической, технологической, инвестиционной и экспортной политики.

Кроме того, он займется организацией работы по увеличению объемов производства и повышению качества продукции, освоению наиболее востребованных направлений и технологий ее дизайна, обеспечению сертификации и стандартизации, внедрению современных методов менеджмента качества.

Новая ассоциация вошла в состав Комплекса по вопросам экономического развития, структурных преобразований, инвестиций, реформирования банковской и финансовой систем, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон кабинета министров.

Напомним, что Узбекистан намерен к 2020 году довести ежегодный объем производства ювелирной продукции до более чем 40 миллионов долларов.

Бриллиант
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Узбекистан доведет годовое производство ювелирной продукции до $40 млн
За три года выпуск изделий из серебра планируется увеличить в 6,2 раза — со 112 тысяч долларов в 2018 году до 760,5 тысячи долларов в 2020-м, а из золота — в 2,4 раза, с 16,4 миллиона долларов до 39,6 миллиона.

Особый акцент будет сделан на продвижении продукции за рубеж. В 2020 году страна намерена экспортировать ювелирные изделия почти на 14 миллионов долларов. Основные объемы будут производиться на двух флагманах, которые введут в эксплуатацию в 2018-2019 году. Это ювелирные заводы на базе предприятия "Фонон" и "1-Заргарлик корхонаси".

Теги:
ювелирная промышленность, Узбекистан, Украшения



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