В МВД Узбекистана произошло ключевое кадровое назначение

В Министерстве внутренних дел Узбекистана назначен начальник Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Подполковник Дониёр Бахтиёрович Кадиров стал начальником Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом МВД Узбекистана.

Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Ранее Кадиров занимал должность начальника отдела Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом МВД Узбекистана.

Кроме того, сообщается, что подполковник Зокиржон Тахирович Ахадов стал первым заместителем начальника Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом МВД Узбекистана.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел масштабную реформу органов правопорядка. Так, на базе Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом МВД Узбекистана были созданы Главное управление уголовного розыска и Главное управление борьбы с терроризмом и экстремизмом.