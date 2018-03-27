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В МВД Узбекистана произошло ключевое кадровое назначение

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (169)
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В Министерстве внутренних дел Узбекистана назначен начальник Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Подполковник Дониёр Бахтиёрович Кадиров стал начальником Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом МВД Узбекистана.

Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Узбекская милиция на границе
© Flickr / Peretz Partensky
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Ранее Кадиров занимал должность начальника отдела Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом МВД Узбекистана.

Кроме того, сообщается, что подполковник Зокиржон Тахирович Ахадов стал первым заместителем начальника Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом МВД Узбекистана.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел масштабную реформу органов правопорядка. Так, на базе Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом МВД Узбекистана были созданы Главное управление уголовного розыска и Главное управление борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (169)
Теги:
МВД Узбекистана, Узбекистан, Отставки и назначения



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