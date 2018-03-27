Сысоев: порядка 80% боевиков на севере Афганистана – иностранцы

По словам главы РАТС ШОС Евгения Сысоева, речь идет о выходцах из России, стран Центральной Азии, Китайской Народной Республики

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. На севере Афганистана находится до 3 тысяч террористов, среди них 80% иностранцев, в том числе из России, стран Центральной Азии и Китая.

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Такое заявление сделал директор Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев, выступая на международной конференции по Афганистану.

"Особое беспокойство вызывает ситуация в северных провинциях Афганистана, где, по имеющимся данным, сконцентрировалось до 3 тысяч террористов, среди них 80% иностранцев, в том числе выходцы из России, стран Центральной Азии, Китайской Народной Республики", — сказал Сысоев.

По словам главы РАТС ШОС, обстановка усугубляется тем, что, в отличие от талибов, сторонники ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) привержены идее создания очередного квазигосударства, так называемого вилаята харасан, с включением в его состав территорий Афганистана, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Индии и Центральной Азии.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ.