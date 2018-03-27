21:24 27 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Евгений Сысоев

Сысоев: порядка 80% боевиков на севере Афганистана – иностранцы

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (58)
211 0 0

По словам главы РАТС ШОС Евгения Сысоева, речь идет о выходцах из России, стран Центральной Азии, Китайской Народной Республики

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. На севере Афганистана находится до 3 тысяч террористов, среди них 80% иностранцев, в том числе из России, стран Центральной Азии и Китая.

Мирзиёев призывает к прямому диалогу между Кабулом и талибами
Sputnik
Узбекистан готов предоставить любую площадку для переговоров с талибами
Такое заявление сделал директор Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев, выступая на международной конференции по Афганистану.

"Особое беспокойство вызывает ситуация в северных провинциях Афганистана, где, по имеющимся данным, сконцентрировалось до 3 тысяч террористов, среди них 80% иностранцев, в том числе выходцы из России, стран Центральной Азии, Китайской Народной Республики", — сказал Сысоев.

По словам главы РАТС ШОС, обстановка усугубляется тем, что, в отличие от талибов, сторонники ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) привержены идее создания очередного квазигосударства, так называемого вилаята харасан, с включением в его состав территорий Афганистана, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Индии и Центральной Азии.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (58)
Теги:
Афганистан, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото тюрьмы
    Преступление без наказания

    В казахстанском Темиртау мужчину, который, будучи пьяным, стрелял в ребенка и повредил ему легкое, приговорили к условному сроку и освободили в зале суда.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева.
    Правосудие для всех

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главе Госкомитета национальной безопасности довести до конца все резонансные коррупционные дела.

  • Аэропорт, архивное фото
    Неделя на раздумье

    Глава Минтранса России заявил, что до 5 апреля 2018 года ожидает от Таджикистана решения вопроса по авиасообщению, и рассказал об ответных мерах.

  • Пожилые люди тоже наслаждаются выходными, греются под ярким осенним солнцем
    Не стареть!

    Армянские ученые работают над новыми веществами против болезней Паркинсона и Альцгеймера.

  • С чемоданами
    Вернись, я все прощу!

    Эмигрировавшие из Латвии граждане, которых власти пытаются вернуть в страну с помощью программы за полмиллиона евро, назвали это глупостью и бесполезной растратой.

  • Военный эксперт Борис Рожин
    Минск под давлением

    Эксперт рассказал, каким образом литовская разведка пытается настроить Беларусь против России.

  • Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини
    Итоги встречи

    О чем говорили и о чем договорились президент Молдавии Игорь Додон и спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини?

  • Пикет Эстонской консервативной народной партии (EKRE) против иммиграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель
    В своем праве

    В парламенте Эстонии призвали не осуждать государства Евросоюза, которые отказались высылать российских дипломатов.

  • Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
    Взаимное признание

    Госдума России ратифицировала межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.

  • Архивное фото тюрьмы
    Преступление без наказания

    В казахстанском Темиртау мужчину, который, будучи пьяным, стрелял в ребенка и повредил ему легкое, приговорили к условному сроку и освободили в зале суда.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева.
    Правосудие для всех

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главе Госкомитета национальной безопасности довести до конца все резонансные коррупционные дела.

  • Аэропорт, архивное фото
    Неделя на раздумье

    Глава Минтранса России заявил, что до 5 апреля 2018 года ожидает от Таджикистана решения вопроса по авиасообщению, и рассказал об ответных мерах.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Совместное фото участников конференции по Афганистану в Ташкенте
Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте
Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам
Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Конференция по Афганистану в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054