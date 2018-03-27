В Ташкенте приняли итоговую декларацию по ситуации в Афганистане

В Ташкенте во вторник состоялась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие"

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Участники международной конференции в Ташкенте по урегулированию ситуации в Афганистане приняли итоговую декларацию.

"Спасибо всем участникам. Мы приняли декларацию", — заявил министр иностранных дел Афганистана Салахиддин Раббани.

По его словам, в декларации закреплена роль самих афганцев в мирном процессе в стране, а также отказ от любых форм и проявлений терроризма.

В документе также отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан" без выдвижения каких-либо предварительных условий.

"Мы только что приняли Ташкентскую декларацию. Это один из показателей нашей совместной работы, нашего единства в подходах к афганскому вопросу", — сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Глава МИД Узбекистана отметил, что принятый документ является показателем того, что мировое сообщество устало от войн и насилия. "Я хочу призвать еще раз всех проявить разум, солидарность, поддержать афганский народ и приложить максимум общих усилий для того, чтобы наконец принести в эту страну мир и стабильность", — добавил Камилов.

В работе форума приняли участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции участвовали спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.