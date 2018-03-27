Беларусь и Узбекистан подпишут соглашение о военном сотрудничестве

Ожидается, что в ходе своего визита в Ташкент глава Министерства обороны Беларуси встретится с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана, а также проведет переговоры с главой оборонного ведомства РУ

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Министр обороны Беларуси Андрей Равков начал сегодня официальный визит в Республику Узбекистан.

Планируется, что в ходе визита будет подписано двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы белорусского ведомства.

По данным пресс-службы, Равков встретится с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана, а также проведет переговоры с главой оборонного ведомства Узбекистана. Ожидается, что будет подписано двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.