21:24 27 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Военнослужащие узбекской армии

Беларусь и Узбекистан подпишут соглашение о военном сотрудничестве

© Минобороны Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
13730

Ожидается, что в ходе своего визита в Ташкент глава Министерства обороны Беларуси встретится с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана, а также проведет переговоры с главой оборонного ведомства РУ

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Министр обороны Беларуси Андрей Равков начал сегодня официальный визит в Республику Узбекистан.

Планируется, что в ходе визита будет подписано двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы белорусского ведомства.

По данным пресс-службы, Равков встретится с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана, а также проведет переговоры с главой оборонного ведомства Узбекистана. Ожидается, что будет подписано двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.

 

 

Теги:
Беларусь, Узбекистан, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото тюрьмы
    Преступление без наказания

    В казахстанском Темиртау мужчину, который, будучи пьяным, стрелял в ребенка и повредил ему легкое, приговорили к условному сроку и освободили в зале суда.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева.
    Правосудие для всех

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главе Госкомитета национальной безопасности довести до конца все резонансные коррупционные дела.

  • Аэропорт, архивное фото
    Неделя на раздумье

    Глава Минтранса России заявил, что до 5 апреля 2018 года ожидает от Таджикистана решения вопроса по авиасообщению, и рассказал об ответных мерах.

  • Пожилые люди тоже наслаждаются выходными, греются под ярким осенним солнцем
    Не стареть!

    Армянские ученые работают над новыми веществами против болезней Паркинсона и Альцгеймера.

  • С чемоданами
    Вернись, я все прощу!

    Эмигрировавшие из Латвии граждане, которых власти пытаются вернуть в страну с помощью программы за полмиллиона евро, назвали это глупостью и бесполезной растратой.

  • Военный эксперт Борис Рожин
    Минск под давлением

    Эксперт рассказал, каким образом литовская разведка пытается настроить Беларусь против России.

  • Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини
    Итоги встречи

    О чем говорили и о чем договорились президент Молдавии Игорь Додон и спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини?

  • Пикет Эстонской консервативной народной партии (EKRE) против иммиграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель
    В своем праве

    В парламенте Эстонии призвали не осуждать государства Евросоюза, которые отказались высылать российских дипломатов.

  • Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
    Взаимное признание

    Госдума России ратифицировала межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.

  • Архивное фото тюрьмы
    Преступление без наказания

    В казахстанском Темиртау мужчину, который, будучи пьяным, стрелял в ребенка и повредил ему легкое, приговорили к условному сроку и освободили в зале суда.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева.
    Правосудие для всех

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главе Госкомитета национальной безопасности довести до конца все резонансные коррупционные дела.

  • Аэропорт, архивное фото
    Неделя на раздумье

    Глава Минтранса России заявил, что до 5 апреля 2018 года ожидает от Таджикистана решения вопроса по авиасообщению, и рассказал об ответных мерах.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Совместное фото участников конференции по Афганистану в Ташкенте
Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте
Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам
Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Конференция по Афганистану в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054