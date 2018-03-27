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Молдова высылает российских дипломатов в знак солидарности с Британией

© Flickr/ Maxence
Политика
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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (27)
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Додон заявил, что "крайне возмущен" таким решением МИД Молдовы

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в "знак солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери высылает троих российских дипломатов. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломатические сотрудники должны покинуть страну в течение семи дней.

Президент Молдовы Игорь Додон осудил это решение.

"У Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы предпринимать подобные шаги из принципа блоковой солидарности", — написал Додон в Facebook.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (27)
Теги:
Сергей Скрипаль, Россия, Молдова



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