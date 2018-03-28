Когда соседу хорошо, или Как Мирзиёев намерен примирить Кабул с талибами

В Ташкенте состоялась конференция высокого уровня с участием президентов Афганистана и Узбекистана, нескольких министров иностранных дел, а также дипломатов разного ранга, в том числе от ЕС и ООН. К чему пришли участники встречи и что ждать в будущем, пока судить сложно, но еще один шаг к установлению мира в стране сделан.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik, Дмитрий Ключевский. Ташкент может стать еще одной регулярной площадкой для решения афганской проблемы наравне с Кабулом, Москвой и Стамбулом, при этом Узбекистан признает важность и эффективность других существующих форматов переговоров и не намерен бороться за первенство в этом глобальном процессе.

Как проходила, пожалуй, самая представительная при новом президенте страны встреча, каковы ее первые итоги и возможные последствия.

Переговоры любят тишину

Несмотря на внушительный масштаб мероприятия и кропотливую работу по его организации на всех уровнях — одни поездки главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова к будущим участникам встречи чего стоит, — официальный Ташкент сразу дал понять и журналистам, и экспертному сообществу, что собирает эту конференцию не для сенсации или коренного перелома в существующей ситуации.

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По словам первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Садыка Сафаева, выступавшего накануне открытия конференции в Ташкенте, не стоит ждать сенсаций и сиюминутного решения проблемы.

Об этом же говорил и руководитель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев, организовавший при конференции пресс-центр, круглосуточно открытый для журналистов с 23 марта.

"Надо понимать, что такого рода встречи требуют тишины. Мы обязательно будем информировать журналистов, но не стоит ждать каких-то громких заявлений и прорывных решений — это сложная поступательная работа, которая требует анализа и дипломатических усилий", — отметил он.

Несмотря на ограниченный доступ к главным спикерам форума, коих насчитывалось около 300 человек, всю информацию можно было получить непосредственно в пресс-центре, где шла прямая трансляция всех выступлений, а на вопросы журналистов отвечали ведущие узбекские и зарубежные эксперты.

Впрочем, решение о размещении журналистов именно в пресс-центре, а не в самом Дворце форумов, отчасти объясняется вопросами безопасности и логистики — в довольно тесном для такого количества гостей зале для прессы просто не было бы места.

Тем не менее, информацией и вниманием многочисленная журналистская публика точно не была обделена, получая все данные практически из первых уст и в реальном времени. Главное, чтобы то, что осталось за кадром, принесло общую пользу всем собравшимся.

А талибы будут?

Sputnik Узбекистан готов предоставить любую площадку для переговоров с талибами

Главный вопрос и главная интрига этой конференции заключалась в конечном составе участников, а точнее в том, приедут ли в Ташкент представители движения "Талибан".

Еще за несколько дней до форума поступала противоречивая информация по этому поводу: с одной стороны, МИД Узбекистана не получал официального подтверждения от представителей Талибан о желании участвовать в форуме, с другой стороны появлялась информация, что те заинтересованы в переговорах, но по каким-то причинам туда не могут попасть.

Даже 26 марта, накануне открытия встречи, периодически появлялись сообщения о возможном участии представителей этого движения, однако на брифинге глава пресс-клуба Кудратходжаев сразу же дал понять, что участие вооруженной оппозиции Афганистана не запланировано.

"Их не будет ни накануне, ни в день конференции", — подчеркнул он, заметив, что в данном случае это не самоцель мероприятия и главное сейчас — запустить еще одну дискуссионную площадку и обратить на нее внимание всех заинтересованных участников урегулирования.

Позднее к этому вопросу постоянно возвращались представители прессы, пытаясь понять, по каким каналам отправлялась информация талибам и отправлялась ли вообще, и стоит ли ждать от них какого-то ответа на озвученные предложения.

Объясняя отсутствие Талибана на переговорах в Ташкенте, глава МИД Абдулазиз Камилов подчеркнул, что в первую очередь страны ориентировались на официальные власти Афганистана и на президента Мухаммада Ашраф Гани, но были бы рады увидеть за столом переговоров все стороны конфликта для его мирного урегулирования.

Получилось так, что переговорный процесс стал неким коллективным приглашением, адресованным "Талибану". Услышат ли его по ту сторону границы, пока неизвестно.

Приглашение на мир

© Sputnik. Рамиз Бахтияров Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам

Открывал конференцию инициатор этой встречи — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, изложивший в своей речи целую концепцию урегулирования ситуации в Афганистане и заодно обозначивший позицию республики на этом фронте внешнеполитической работы.

Шавкат Мирзиёев образно начал свое выступление, отметив, что проведение конференции в дни празднования Навруза очень символично и выразил надежду на глобальное обновление ситуации в регионе и решение одной из самых острых проблем современного мира.

Узбекский лидер подчеркнул, что главные задачи мирового сообщества — это посадить за стол переговоров противоборствующие в Афганистане стороны, разработать дорожную карту урегулирования конфликта и оказать наиболее полное содействие стране во всех сферах, в том числе в экономической и гуманитарной.

Но главным заявлением президента Узбекистана стоит назвать предложение о проведении переговоров с участием всех заинтересованных сторон на территории республики.

"Разделяя общую ответственность за мирное будущее Афганистана и опираясь на традиционно дружественные отношения узбекского и афганского народов, мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", — подчеркнул президент в своем выступлении.

Он добавил, что право выбора такой площадки принадлежит только самим афганцам, а противоборствующие стороны должны, по его словам, как можно быстрее сесть за стол переговоров без предварительных условий, чтобы решать имеющиеся проблемы мирным путем, прекратив кровопролитие.

Второй важной инициативой узбекской стороны стоит назвать предложение о создании Фонда содействия образованию в Афганистане. Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял, что решать проблему в Афганистане необходимо не силовыми методами, а политическими и гуманитарными. В этом контексте заявление о поддержке образование в соседней стране выглядит логичным и последовательным.

"Сегодня как никогда нам необходимо объединиться и протянуть многострадальному народу Афганистана руку мира, сотрудничества и поддержки", — заключил Шавкат Мирзиёев.

Решать афганцам

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Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани начал свое выступление вполне дипломатично, почтив минутой молчания память погибших при пожаре в России , а также жертв очередного теракта в своей стране.

Говоря о будущем Афганистана и о происходящих там процессах, Ашраф Гани подчеркнул, что перед страной в ближайшие два года стоят важные задачи — в 2018-2019-м годах гражданам предстоит выбрать парламент, а затем и президента. В этой связи он готов к диалогу ради мирного решения ситуации, с привлечением всех оппозиционных сил.

Именно афганский народ должен и в состоянии решить свою судьбу, уверен Ашраф Гани.

С этим тезисом согласилась и Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини, которая также подчеркнула первостепенную роль афганского народа в разрешении ситуации.

"Мы ни в коем случае не намерены навязывать какую-то свою волю. Никто тут не может заменить афганский народ", — подчеркнула она.

Помощь со стороны Европы Евросоюз видит в реализации инфраструктурных проектов на территории Афганистана, а также в поддержке системы образования. Еще одно направление — это укрепление границы, перекрытие каналов поставки оружия и наркотиков. Это важный аспект безопасности и стабильности не только в самом Афганистане, но и во всем регионе, уверена Могерини.

Сила не в силе, а в единстве

Проблеме безопасности и объединения усилий в борьбе с общими угрозами посвятил свое выступление и глава МИД России Сергей Лавров, высказавший опасения по поводу активизации террористических группировок на севере Афганистана, возросшего наркотрафика и других рисков, которым подвержены как страны Центральной Азии, так и Россия.

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Глава российского внешнеполитического ведомства призвал активно использовать опыт ОДКБ и ШОС в решении таких острых проблем, как борьба с экстремизмом и терроризмом, отметив, что все попытки урегулирования конфликта силовым путем ни к чему не привели.

Особое значение он придал участию в мирных переговорах стран Центральной Азии, непосредственно заинтересованных в стабильности в этом регионе.

"Мы возлагаем очень большие надежды на эту конференцию и выражаем благодарность Шавкату Мирзиёеву за такую инициативу", — заключил российский дипломат.

Неочевидные итоги и очевидные вопросы

Выступления делегатов от стран Европы и Центральной Азии во многом повторялись с рядом отклонений в ту или иную сферу. Таджикистан предложил учесть свой опыт урегулирования подобных ситуаций, пройдя в свое время через ужасы гражданской войны, Казахстан сделал упор на экономическом и гуманитарном содействии Афганистану на благо всего региона, а вот представитель НАТО больше говорили про военную поддержку в обеспечении стабильности и противодействия терроризму.

Представители РАТС ШОС и ОДКБ выразили готовность взаимодействовать в сфере противодействия экстремизму, особенно с привлечением новых членов Шанхайской Организации сотрудничества — Индии и Пакистана.

Катар и Саудовская Аравия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты также выразили готовность оказать содействие в решении конфликта, но конкретных предложений, кардинально отличающихся от общей повестки не звучало.

Все были едины лишь в трех аспектах: будущее Афганистана в руках только самого народа этой страны, содействие в решении афганского вопроса будет на пользу всем приграничным странам, и, наконец, в том, что "Талибан" необходимо так или иначе усадить за стол переговоров. В этом подходе сработала восточная мудрость: когда хорошо соседу, хорошо и тебе самому.

Именно эти основные постулаты и вошли в итоговую Ташкентскую декларацию, принятую участниками форума.

Sputnik Конференция по Афганистану в Ташкенте

Подводя итоги конференции, министры иностранных дел Узбекистана и Афганистана заявили, что главные цели форума достигнуты, начало положено и далее необходимо развивать этот диалог и всесторонне ему содействовать.

Однако до сих пор не ясно, какими каналами будет доведена эта позиция до "Талибан", насколько они готовы к переговорам с официальным Кабулом и какое будущее у этой переговорной площадки.

Эксперты в кулуарах форума также были сдержаны в оценках, признавая правильность высказанных предложений, но пока сомневаясь в возможности их реализации. Так, некоторые заявляли о том, что талибы намерены говорить лишь с представителями США, не признавая, по сути, нынешнюю власть легитимной и самостоятельной. Другие усматривали в конференции региональный внешнеполитический подтекст Ташкента, со скепсисом оценивая перспективы ташкентского мирного процесса.

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Впрочем, узбекская земля уже выступала в качестве подобной миротворческой площадки более полувека назад, организовав переговоры по индо-пакистанскому конфликту в 1966 году. Даже несмотря на трагические обстоятельства переговоров и смерть премьер-министра Индии Шастри, тогда в Ташкенте было подписано историческое соглашение.

Кто знает, может, Узбекистан вновь повторит свой дипломатический успех, примирив все силы в Афганистане и принеся спокойствие и процветание в эту ключевую для всего региона страну.