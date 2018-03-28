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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Абдулла Арипов обсудит с премьером Кыргызстана приграничное сотрудничество

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Ситуация на узбекско-кыргызской границе (40)
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Также планируется обсуждение вопросов развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Главы правительств Кыргызстана и Узбекистана примут участие в работе первого заседания Совета глав приграничных областей двух стран, которое пройдет в четверг в узбекской Фергане, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кыргызского кабмина.

Пограничник Кыргызстана
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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"Премьер-министр Сапар Исаков примет участие в работе первого заседания Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана. Узбекскую делегацию возглавит премьер-министр Абдулла Арипов. В состав кыргызской делегации также войдут руководители министерств и ведомств, полномочные представители правительства — губернаторы Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей, а также руководители территориальных органов управления приграничных регионов", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, во время первого заседания Совета, который был создан решением президентов двух соседних государств в сентябре прошлого года, планируется "обсуждение вопросов развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран".

Отношения Кыргызстана и Узбекистана активизировались в прошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В 2017 году состоялись несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества.

Тема:
Ситуация на узбекско-кыргызской границе (40)

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Теги:
граница, Абдулла Арипов, Кыргызстан, Узбекистан



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