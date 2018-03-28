18:42 28 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Здание МИД Узбекистана

Глава МИД Узбекистана обсудил сотрудничество с коллегой из КНР

© Facebook
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (63)
35 0 0

Стороны обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств ШОС, а также договоренности, достигнутые в ходе проведения конференции по установлению мира в Афганистане

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял замминистра иностранных дел Китайской Народной Республики Ли Баодуна.

Он находится в стране во главе делегации на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" в Ташкенте, пишет пресс-служба МИД Узбекистана.

Совместное фото участников конференции по Афганистану в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте
14
Заместитель главы МИД КНР поздравил руководство Узбекистана с успешными итогами ташкентского форума по многолетней и острой афганской проблеме.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в контексте подготовки к встрече на высшем уровне в рамках предстоящего заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в которой в настоящее время председательствует КНР. В переговорах приняла участие посол КНР Цзян Янь.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (63)
Теги:
переговоры, МИД Узбекистана, КНР, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хостел, фото из архива
    Хостел-стандарт

    Стандарты для организации деятельности хостелов разрабатывает Министерство культуры и туризма Азербайджана.

  • Стакан воды, архивное фото
    Достучаться до пьяниц

    Как Министерство внутренних дел Беларуси готово навести порядок в каждой семье, где живут лица, злоупотребляющие алкоголем.

  • Абхазская делегация на женевских дискуссиях
    Не стреляй!

    Министерство иностранных дел Абхазии надеется, что в рамках Женевских переговоров будет принято совместное с Грузией заявление о неприменении силы.

  • Самолет президента Республики Армения Сержа Саргсяна в международном аэропорту Внуково-2
    Не на чем летать

    Президент Армении в скором времени лишится самолета — лайнер спишут с баланса аппарата президента и поставят на баланс аппарата премьер-министра.

  • Президент РФ Владимир Путин, 28 ноября 2017
    Спелись с Путиным

    Бывший генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Айя Страутмане назвала Владимира Путина лучшим и рассказала, как пела с ним песни.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе, архивное фото
    Помоги мне!

    Генпрокуратура Литвы обратилась к своим коллегам в России с просьбой о правовой помощи в расследовании дела в отношении бывших акционеров банка Snoras.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Совместное фото участников конференции по Афганистану в Ташкенте
Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте
Эксперты призвали Талибан сесть за стол переговоров
Эксперты призвали "Талибан" сесть за стол переговоров
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Конференция по Афганистану в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054