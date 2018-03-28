Глава МИД Узбекистана обсудил сотрудничество с коллегой из КНР

Стороны обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств ШОС, а также договоренности, достигнутые в ходе проведения конференции по установлению мира в Афганистане

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял замминистра иностранных дел Китайской Народной Республики Ли Баодуна.

Он находится в стране во главе делегации на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" в Ташкенте, пишет пресс-служба МИД Узбекистана.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте 14

Заместитель главы МИД КНР поздравил руководство Узбекистана с успешными итогами ташкентского форума по многолетней и острой афганской проблеме.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в контексте подготовки к встрече на высшем уровне в рамках предстоящего заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в которой в настоящее время председательствует КНР. В переговорах приняла участие посол КНР Цзян Янь.