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МИД Узбекистана

МИД Узбекистана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества до 2019 года

CC BY-SA 2.0 / t_y_l / P9070968
Политика
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Глава МИД Кыргызстана прилетал в Ташкент для участия в конференции по Афганистану

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и глава МИД Кыргызской Республики Эрлан Абдылдаев 28 марта подписали программу сотрудничества на 2018-2019 годы. Об этом сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер Узбекистана встретился со своим кыргызским коллегой для того, чтобы обсудить взаимодействие приграничных областей двух стран.

Отношения Кыргызстана и Узбекистана активизировались в прошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В 2017 году состоялось несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества.

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Теги:
МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, Кыргызстан, Узбекистан



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