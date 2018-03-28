Глава МИД Индии обсудил с Камиловым подготовку к визиту Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Государственным министром иностранных дел Республики Индия Мобашарем Джаведом Акбаром.
Накануне он принял участие в международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".
Стороны также обсудили другие вопросы узбекско-индийского взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах. В беседе принял участие Посол Индии Винод Кумар.