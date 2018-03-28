Узбекистан и Беларусь подписали соглашение о военном сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Министерства обороны Узбекистана и Белоруссии в среду подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере.
"В Ташкенте 28 марта состоялась встреча министра обороны Узбекистана Абдусалома Азизова с министром обороны Республики Беларусь Андреем Равковым", — передает пресс-служба Минобороны Беларуси.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей.
"Сторонами подписано соглашение между министерствами обороны Узбекистана и Беларуси о сотрудничестве в военной области", — добавили в министерстве.
В среду Равков также провел переговоры с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.
В ходе визита делегация минобороны Белоруссии также посетит Самарканд и Бухару, где ознакомится с местными историческими и культурными достопримечательностями.