Узбекистан и Беларусь подписали соглашение о военном сотрудничестве

В рамках программы официального визита также предусмотрено посещение Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Министерства обороны Узбекистана и Белоруссии в среду подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере.

"В Ташкенте 28 марта состоялась встреча министра обороны Узбекистана Абдусалома Азизова с министром обороны Республики Беларусь Андреем Равковым", — передает пресс-служба Минобороны Беларуси.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей.

"Сторонами подписано соглашение между министерствами обороны Узбекистана и Беларуси о сотрудничестве в военной области", — добавили в министерстве.

По данным минобороны Узбекистана, за короткий период была проделана большая работа по расширению нормативно-правовой базы военного сотрудничества. В частности, подписан меморандум о сотрудничестве между Академией вооруженных сил Узбекистана и Военной академией вооруженных сил Беларуси, в настоящее время реализуется план военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2018 год.

В среду Равков также провел переговоры с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.

В ходе визита делегация минобороны Белоруссии также посетит Самарканд и Бухару, где ознакомится с местными историческими и культурными достопримечательностями.