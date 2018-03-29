Россия и Узбекистан подписали контракт на поставку вертолетов Ми-35

Узбекистан стал единственной страной в Центральной Азии, которая получает поставки вооружений по внутрироссийским ценам, при этом не состоя в ОДКБ или Таможенном союзе

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан подписали контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35, заявил журналистам в четверг в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

"В соответствии с договоренностями у нас подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35 и с Узбекистаном очень динамично развивается ВТС. Речь идет о более чем 10 машинах", — сказал он.

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Военное сотрудничество Москвы и Ташкента приобрело новую динамику с приходом к власти в стране президента Шавката Мирзиёева, пишет РИА Новости.

Так, в 2016 году РФ и Узбекистаном было подписано соглашение о ВТС, подразумевающее поставки вооружений Ташкенту по внутрироссийским ценам. Таким образом, эта среднеазиатское государство стало единственной страной СНГ, обладающей подобными привилегиями, не входя при этом в ОДКБ и Таможенный союз.