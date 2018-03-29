14:26 29 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Вертолеты Ми-35

Россия и Узбекистан подписали контракт на поставку вертолетов Ми-35

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Политика
Получить короткую ссылку
24120

Узбекистан стал единственной страной в Центральной Азии, которая получает поставки вооружений по внутрироссийским ценам, при этом не состоя в ОДКБ или Таможенном союзе

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан подписали контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35, заявил журналистам в четверг в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

"В соответствии с договоренностями у нас подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35 и с Узбекистаном очень динамично развивается ВТС. Речь идет о более чем 10 машинах", — сказал он.

Флаги Узбекистана
Sputnik / Антон Курилкин
Узбекистан и Беларусь подписали соглашение о военном сотрудничестве
Военное сотрудничество Москвы и Ташкента приобрело новую динамику с приходом к власти в стране президента Шавката Мирзиёева, пишет РИА Новости.

Так, в 2016 году РФ и Узбекистаном было подписано соглашение о ВТС, подразумевающее поставки вооружений Ташкенту по внутрироссийским ценам. Таким образом, эта среднеазиатское государство стало единственной страной СНГ, обладающей подобными привилегиями, не входя при этом в ОДКБ и Таможенный союз.

Теги:
Ми-35, военное сотрудничество, Вертолет, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бакалейная лавка Бастурма Саага
    Кто ты, "Бастурмаджян"?

    Известный американский фуд-блогер рассказала о месте армянской кухни на лос-анджелесской гастрономической карте.

  • Матч между командами ХК Спартак (Москва) - ХК Динамо (Рига), архивное фото
    Остаемся зимовать

    Рижское "Динамо" избежало исключения из Континентальной хоккейной лиги по спортивным и экономическим показателям.

  • Башня Гедиминаса на Замковой горе в Вильнюсе
    "Ползущая" гора

    Состояние горы Гедиминаса в Вильнюсе после зимы остается критическим, возникли угрозы оползней в двух местах, заявили в Минкульте Литвы.

  • Мужчина в инвалидном кресле
    Некуда бежать

    После трагедии в Кемерово житель Кишинева поднял вопрос о проблемах людей с ограниченными возможностями во время пожара.

  • Пожарная машина
    Язык спасения

    Недостаточное владение эстонским языком стало причиной увольнения 12 сотрудников спасательного центра в Эстонии.

  • Акция в память жертв трагедии в Кемерово
    Чтобы помнили

    Воспитанники секций спортивного комплекса "Олимп" в Цхинвале почтили память погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
Весь мир с Кемерово: жители многих стран почтили память жертв пожара
Махмуд Художаев и Фарзон Салилов рассказали, как спасли 50 человек из горящего ТЦ в Кемерове
Как таджикистанцы спасли десятки людей из торгового центра в Кемерово
Пожар в торговом центре в Кемерово
Как сгорела "Зимняя вишня": хроника пожара в Кемерово

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054