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Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, принявшего участие в международной конференции Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие.

Мирзиёев обсудил сотрудничество с главами зарубежных делегаций

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (64)
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Руководители зарубежных делегаций заявили о полной поддержке проведения в Ташкенте конференции высокого уровня по Афганистану

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках международной конференции по Афганистану встретился с вице-президентом Еврокомиссии, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, министром иностранных дел Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом, сообщает пресс-служба.

На встрече с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини Мирзиёев отметил интенсификацию контактов на различных уровнях.

"В ходе беседы они рассмотрели перспективы взаимодействия по вопросам содействия мирному урегулированию ситуации в Афганистане и устойчивого развития региона, а также расширения двустороннего практического сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, инноваций, образования и культуры. Отмечена важность принятия в следующем году новой Стратегии ЕС по Центральной Азии", — говорится в сообщении.

Президент Шавкат Мирзиёев 27 марта во Дворце международных форумов «Узбекистан» принял Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини.
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 27 марта во Дворце международных форумов «Узбекистан» принял Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини.

На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава Узбекистана подчеркнул высокую динамику развития и укрепления узбекско-российских отношений. Он отметил, что за последний период двустороннее сотрудничество наполнилось конкретным практическим содержанием.

Лавров и Мирзиёев рассмотрели также вопросы подготовки предстоящего осенью этого года государственного визита в Узбекистан президента России.

Приветствуя министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, президент Узбекистана отметил важность полномасштабной реализации договоренностей и соглашений, достигнутых в ходе визита на высшем уровне в Турцию в октябре прошлого года, с целью дальнейшего укрепления уз дружбы и стратегического партнерства.

"Особое внимание было уделено вопросам подготовки предстоящих встреч на высшем уровне, прежде всего насыщению повестки дня переговоров конкретными проектами и программами взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и высоких технологий, транспорта и туризма, культуры и в других направлениях", — сообщили в пресс-службе.

О необходимости придания двусторонним отношениям практического характера говорилось и на встрече с министром иностранных дел Пакистана Хаваджой Мухаммадом Асифом.

Мирзиёев особо отметил наличие большого незадействованного потенциала во взаимной торговле, кооперацию в сфере сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности и других отраслей, развитие транспортных коммуникаций, увеличение потока паломнического туризма в Узбекистан.

Достигнута договоренность о дальнейшей активизации контактов, организации взаимных визитов и совместных мероприятий на различных уровнях.

Шавкат Мирзиёев встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Хаваджа Мухаммад Асифом
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Хаваджа Мухаммад Асифом

В ходе встреч руководители зарубежных делегаций заявили о полной поддержке проведения в Ташкенте конференции высокого уровня по Афганистану, отметив своевременность ее организации и актуальный характер вопросов, включенных в повестку дня форума.

Конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" прошла в Ташкенте 26-27 марта.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (64)
Теги:
Фредерика Могерини, Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров, Шавкат Мирзиёев, Евросоюз, Афганистан, Пакистан, Ташкент, Россия, Международная политика, Глава государства



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