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Во время подписания документов

Сенат Узбекистана утвердил закон о Службе госбезопасности

Sputnik / Вадим Савицкий
Политика
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В середине марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о преобразовании Службы национальной безопасности в Службу государственной безопасности

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил закон "О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан", согласно которому Службу нацбезопасности преобразуют в Службу государственной безопасности, передает РИА Новости.

"Ситуация в мире и регионе Центральной Азии требует коренного повышения эффективности системы безопасности страны", — заявил в ходе обсуждения закона председатель комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Фаррух Дадаходжаев.

По его словам, закон состоит из девяти глав и 48 статей, которые формируют единую политику в сфере обеспечения госбезопасности Узбекистана.

Дадаходжаев отметил, что в соответствии с законом СГБ определена специальным уполномоченным органом, осуществляющим защиту конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов Республики Узбекистан от внешних и внутренних угроз. Надзор и контроль за деятельностью СГБ осуществляет лично президент Узбекистана.

Письменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко
Служба безопасности Узбекистана сменила название
"В соответствии с законом органы Службы госбезопасности организуют свою деятельность на основе принципа конспирации, исключающего огласку сведений о формах и методах работы ведомства", — отметил сенатор.

При этом впервые в законодательной сфере даны определения таким понятиям, как разведывательная и контрразведывательная деятельность в сфере обеспечения госбезопасности.

Деятельность СНБ до настоящего момента регулировалась положением, принятым в 1991 году. Мирзиёев в конце декабря 2017 года заявил, что за это время произошло безосновательное расширение полномочий и сферы деятельности спецслужбы.

В конце января Мирзиёев подписал указ об освобождении от должности председателя СНБ генерал-полковника Рустама Иноятова, занимавшего этот пост в течение 23 лет. На его место назначен Ихтиер Абдуллаев, ранее занимавший пост генерального прокурора страны. Иноятов был назначен сенатором, а также советником президента по политико-правовым вопросам вместо Отабека Муродова, который, в свою очередь, назначен на пост генпрокурора страны.

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Теги:
СГБ, СНБ, Сенат Республики Узбекистан, Рустам Иноятов, Узбекистан



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