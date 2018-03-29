Ташкент ратифицировал договор о стыке границ с Казахстаном и Туркменистаном

Документ был подписан главами МИД Узбекистана, Казахстана и Туркменистана 10 ноября 2017 года в Самарканде

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг ратифицировал договор с Казахстаном и Туркменистаном о точке стыка государственных границ трех стран, передает РИА Новости.

Документ был подписан главами МИД Узбекистана, Казахстана и Туркменистана 10 ноября 2017 года в Самарканде.

"Договор создает прочную основу для укрепления взаимного уважения, суверенного равенства и территориальной целостности трех граничащих государств", — заявил в ходе обсуждения закона о ратификации договора председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекистан, Казахстан и Туркменистан подписали договор о госгранице