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Узбекский пограничник

Ташкент ратифицировал договор о стыке границ с Казахстаном и Туркменистаном

AP Photo / Anvar Ilyasov
Политика
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Документ был подписан главами МИД Узбекистана, Казахстана и Туркменистана 10 ноября 2017 года в Самарканде

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг ратифицировал договор с Казахстаном и Туркменистаном о точке стыка государственных границ трех стран, передает РИА Новости.

Документ был подписан главами МИД Узбекистана, Казахстана и Туркменистана 10 ноября 2017 года в Самарканде.

"Договор создает прочную основу для укрепления взаимного уважения, суверенного равенства и территориальной целостности трех граничащих государств", — заявил в ходе обсуждения закона о ратификации договора председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов.

Главы МИД Узбекистана, Туркменистана и Казахстана
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан, Казахстан и Туркменистан подписали договор о госгранице
После избрания президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, в вопросах, связанных с обустройством границ. Ташкент возобновил процесс переговоров с Таджикистаном и Туркменистаном для обсуждения вопроса правового оформления несогласованной части госграницы. В начале октября 2017 года вступил в силу договор об урегулировании 85% линии госграницы между Узбекистаном и Кыргызстаном.

Теги:
госграница, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан



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