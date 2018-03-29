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В Фергане прошло первое заседание Совета глав приграничных областей

CC0 / pixabay
Политика
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В ходе заседания совета было отмечено, что за прошедший сравнительно небольшой период сотрудничество между приграничными областями двух стран приобрело динамичный характер

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана Абдулла Арипов и Сапар Исаков в четверг провели в Фергане первое заседание совета глав приграничных областей двух стран, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Совет был создан в соответствии с межправительственным меморандумом о взаимопонимании о создании Совета полномочных представителей в приграничных районах двух стран. Документ был подписан в сентябре 2017 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Бишкек.

"Двадцать девятого марта в Фергане состоялось первое заседание Совета хокимов (полномочных представителей правительства) приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана. Председательствовали на заседании премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков" — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе заседания совета было отмечено, что за прошедший сравнительно небольшой период сотрудничество между приграничными областями двух стран приобрело динамичный характер.

В частности, в 2018 году в преддверии празднования Навруза состоялись визиты делегаций Баткенской и Джалал-Абадской областей Киргизии в Ферганскую и Наманганскую области Узбекистана, а также киргизского города Ош в узбекский Андижан. В рамках Совета организованы совместная выставка экспортоориентированной продукции Ферганской, Наманганской и Андижанской областей, а также диалог представителей деловых кругов двух стран в формате непосредственного бизнес-диалога — "В2В".

По итогам встречи достигнута договоренность о проведении очередного заседания Совета на территории Кыргызской Республики во взаимосогласованные сроки.

Теги:
Абдулла Арипов, Кыргызстан, Узбекистан



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