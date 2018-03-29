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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Захарова: действия Британии в отношении России - международная провокация

© Sputnik/ Евгения Новоженина
Политика
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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (29)
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Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования "дела Скрипаля"

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Действия Лондона в отношении Москвы по "делу Скрипаля" являются глобальной международной провокацией, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Британский полицейский на месте, где был обнаружен автомобиль Скрипаля
© REUTERS/ Henry Nicholls
Совокупность лжи: у Британии нет аргументов в деле Скрипаля
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.

"Еще раз хотела бы сказать, что иначе, как провокацию, мы то, что делает Лондон, квалифицировать не можем. Это глобальная международная провокация", — сказала Захарова.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков ранее заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (29)

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Теги:
МИД России, Сергей Скрипаль, Мария Захарова, Великобритания, Россия



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