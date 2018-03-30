Ответные меры: 60 американских дипломатов будут высланы из России

Пятьдесят восемь сотрудников американского посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге должны покинуть Россию до пятого апреля

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. МИД России объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии Генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля", передает РИА Новости.

Уточняется, что РФ высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Они должны покинуть Россию до пятого апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

В Белом доме заявили, что высылка "российских разведчиков" Соединенными Штатами и более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО в начале этой недели стала "адекватным ответом на российское нападение на территории Соединенного Королевства".

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.