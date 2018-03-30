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В России закроют Генконсульство США в Петербурге

Ответные меры: 60 американских дипломатов будут высланы из России

© Sputnik/ Александр Гальперин
Политика
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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (30)
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Пятьдесят восемь сотрудников американского посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге должны покинуть Россию до пятого апреля

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. МИД России объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии Генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля", передает РИА Новости.

Уточняется, что РФ высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Они должны покинуть Россию до пятого апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

Флаг Евросоюза
© Flickr
Двадцать стран высылают российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"
В Белом доме заявили, что высылка "российских разведчиков" Соединенными Штатами и более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО в начале этой недели стала "адекватным ответом на российское нападение на территории Соединенного Королевства".

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (30)
Теги:
Санкт-Петербург, США



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