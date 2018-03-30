Президент поручил установить видеонаблюдение в школах и детсадах Джизака

Президент отметил, что необходимо обучить инспекторов по профилактике работе с применением современных информационных технологий

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев во время визита в отделение внутренних дел №2 города Джизака поручил установить камеры видеонаблюдения в общественных местах, прежде всего в детских садах и школах, сообщает пресс-служба.

"Органы правопорядка должны гарантировать спокойствие людей и предупреждать преступность. Для этого надо работать среди людей, быть в курсе любого события. Если органы внутренних дел тесно взаимодействуют с махаллей, преступности не будет", — заявил Мирзиёев.

В современном здании отделения, возведенном в махалле Заргарлик, созданы все условия для сотрудников. Все участковые инспекторы города обеспечены служебным жильем и легковыми автомобилями. Глава государства ознакомился с инновационными системами, применяемыми для обеспечения безопасности граждан, работой программы оперативной мобильной связи между сотрудниками.

© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил отделение внутренних дел №2 города Джизака

Президент отметил, что необходимо обучить инспекторов по профилактике работе с применением современных информационных технологий.

Глава государства побеседовал в отделении с председателем и инспектором по профилактике схода граждан махалли Заргарлик.