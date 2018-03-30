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Медицинская сестра проверяет капельницу. Архивное фото

Юлия Скрипаль идет на поправку в больнице Солсбери

© Sputnik/ Владимир Вяткин
Политика
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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (32)
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Посольство России в Великобритании запросило к ней консульский доступ

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль пришла в себя в районной больнице Солсбери, она начала принимать воду и пищу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

При этом ее отец остается в реанимации, врачи оценивают его состояние как критическое, но стабильное.

"Хорошая новость, что Юлия Скрипаль, как сообщается, идет на поправку. Мы настаиваем на своем праве увидеть ее в соответствии с консульской конвенцией 1968 года", — говорится в сообщении Посольства РФ в Великобритании в Twitter.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.

Власти РФ утверждают, что вопреки международному законодательству, британские власти не предоставляют России консульского доступа к российской гражданке Юлии Скрипаль.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (32)

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Теги:
Сергей Скрипаль, Лондон, Россия



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