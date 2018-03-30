Доступное жилье и бизнес: что показали Шавкату Мирзиёеву в Джизаке и области

Глава государства призвал увеличить количество предприятий по производству стройматериалов с привлечением опытных и обладающих необходимыми технологиями заводов

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел многоквартирные дома, строящиеся на улице Мустакиллик в Джизаке, а также побывал в селе Манас Дустликского района, сообщает пресс-служба.

На улице Мустакиллик в Джизаке возводится 10 семиэтажных домов, сдача в эксплуатацию намечена ко Дню независимости. Новое жилье получат 420 семей.

Многоквартирные дома также планируется построить в поселке Учтепа Шараф-Рашидовского района, доступное жилье — в сходе граждан села Токчилик, современные инфраструктурные объекты — на улице Ислама Каримова, на пересечении улиц Ташкент и Алишера Навои должны быть благоустроены территории, также в городе хотят улучшить водоснабжение.

"Глава нашего государства дал поручения по организации производства необходимых стройматериалов в самой области, увеличению количества соответствующих предприятий с привлечением опытных и обладающих необходимыми технологиями заводов", — говорится в сообщении.

В сходе граждан села Манас Дустликского района Шавкату Мирзиёеву презентовали проекты, направленные на развитие сельского хозяйства в Джизакской области.

Особое внимание глава государства уделил планам по переработке кожи и шерсти, созданию агропромышленного комплекса и продовольственного кластера, клиники с лечебными процедурами на основе верблюжьего молока.

Даны указания по содействию населению в эффективном использовании приусадебных участков, оказанию фермерским и дехканским хозяйствам консалтинговых услуг, связанных с ведением бухгалтерского учета, по расширению их финансовой базы.