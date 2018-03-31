13:18 31 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Уникальный парк культуры и отдыха Анхор-Локомотив в Ташкенте

Руководство МВД Узбекистана и делегация ОБСЕ обсудили борьбу с работорговлей

Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
5410

По данным МВД, в целях предупреждения и сокращения преступлений, связанных с торговлей людьми, среди населения Узбекистана проводятся профилактические мероприятия

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Делегация ОБСЕ провела переговоры с руководством МВД Узбекистана Ташкенте, стороны обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с торговлей людьми. Об этом сообщает пресс-служба министерства республики.

Делегацию ОБСЕ возглавила специальный представитель по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова, со стороны МВД Узбекистана — первый заместитель министра, генерал-майор Даврон Назармухамедов.

В Ташкенте прошла акция против работорговли
Sputnik
Рабы не мы: в Ташкенте прошла акция против работорговли
"В результате деятельности республиканской межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми в 2017 году преступления, связанные с трудовой эксплуатации, уменьшились на 39,5%, преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией — на 81,6%… По итогам встречи ОБСЕ и республиканской межведомственной комиссией по противодействию торговле людьми было согласованы меры по дальнейшему сотрудничеству", — говорится в сообщение.

По данным МВД, в целях предупреждения и сокращения преступлений, связанных с торговлей людьми, среди населения Узбекистана проводятся профилактические мероприятия.

По оценке ОБСЕ, граждане Узбекистана часто становятся объектами торговли, также через территорию страны переправляют людей для трудовой и сексуальной эксплуатации.

Теги:
ОБСЕ, Узбекистан, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Один из грязевых вулканов Абшерона, архивное фото
    По пояс в грязи

    В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Даур Тарба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
    Масштаб ущерба

    Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, какой ущерб нанесет республике запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию агропродукции.

  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    Кемеровская трагедия

    "Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Тирасполь
    Надежда на встречу

    Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

  • Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
    Новый выбор

    Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Президент Шавкат Мирзиёев побеседовал с жителями махалли Заргарлик города Джизака
Джизакский вояж Мирзиёева: экспорт хлопка и видеокамеры в школах
СПУТНИК_ Около 1500 человек эвакуированы из-за рекордного наводнения на Алтае
Рекордный паводок на Алтае: эвакуированы полторы тысячи человек
Как купить льготный билет на самолет или поезд
Как мигранту купить льготный билет на поезд или самолет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054