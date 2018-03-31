Руководство МВД Узбекистана и делегация ОБСЕ обсудили борьбу с работорговлей

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Делегация ОБСЕ провела переговоры с руководством МВД Узбекистана Ташкенте, стороны обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с торговлей людьми. Об этом сообщает пресс-служба министерства республики.
Делегацию ОБСЕ возглавила специальный представитель по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова, со стороны МВД Узбекистана — первый заместитель министра, генерал-майор Даврон Назармухамедов.
По данным МВД, в целях предупреждения и сокращения преступлений, связанных с торговлей людьми, среди населения Узбекистана проводятся профилактические мероприятия.
По оценке ОБСЕ, граждане Узбекистана часто становятся объектами торговли, также через территорию страны переправляют людей для трудовой и сексуальной эксплуатации.