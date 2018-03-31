В Узбекистан прибыл новый посол Беларуси

Глава МИД Узбекистана обсудил с Леонидом Мариничем предстоящие узбекско-белорусские контакты на высшем и высоком уровнях

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Беларуси Леонида Маринича.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Посол вручил копии верительных грамот.

В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе связанные с предстоящими узбекско-белорусскими контактами на высшем и высоком уровнях.

Стороны также обсудили практические аспекты начала деятельности посольства республики в Минске.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая Леонида Маринича, его главной задачей назвал развитие торгово-экономического взаимодействия между странами.

Президент констатировал, что белорусско-узбекские отношения в последнее время начали активно развиваться, особенно с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева.

При этом Лукашенко отметил, что в ближайшее время намерен совершить визит в Узбекистан.