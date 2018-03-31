В Узбекистан прибыл новый посол Беларуси

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Беларуси Леонида Маринича.
Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе связанные с предстоящими узбекско-белорусскими контактами на высшем и высоком уровнях.
Стороны также обсудили практические аспекты начала деятельности посольства республики в Минске.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая Леонида Маринича, его главной задачей назвал развитие торгово-экономического взаимодействия между странами.
Президент констатировал, что белорусско-узбекские отношения в последнее время начали активно развиваться, особенно с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева.
При этом Лукашенко отметил, что в ближайшее время намерен совершить визит в Узбекистан.