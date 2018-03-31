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Шавкат Мирзиёев назначил хокима Джизакской области

© Flickr/
Политика
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На эту должность утвержден Эргаш Солиев

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На внеочередной сессии Джизакского областного Кенгаша народных депутатов утвержден хоким Джизакской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на прошедшей накануне, 30 марта, сессии присутствовал президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Участники встречи, в частности, рассмотрели организационный вопрос — по предложению президента республики временно исполняющий обязанности хокима Джизакской области Эргаш Солиев утвержден на эту должность.

Шавкат Мирзиёев осмотрел многоквартирные дома, строящиеся на улице Мустакиллик в Джизаке
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Указывается также, что в ходе сессии глава государства определил важные задачи по организации новых промышленных предприятий в области, продолжению реформирования сельского хозяйства.

Были намечены конкретные меры по развитию плодоовощеводства за счет сокращения хлопковых полей, организации предприятий хранения и переработки продукции, выращиванию экспортоориентированных культур на богарных землях, лекарственных растений в предгорных районах, развитию животноводства, питьевому водоснабжению населения.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Джизакская область, Узбекистан, Политика



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