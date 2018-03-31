Возвращение домой, или Как Мирзиёев посещал свою малую Родину

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Что бы не говорили представители пресс-службы главы государства и другие чиновники, визит в этот регион всегда будет для президента особым, ведь это его малая Родина. Мирзиёев родился в 1957 году в Зааминском районе Джизакской области.

В Узбекистане, где землячество практически возведено в абсолют, уделяют большое внимание поддержанию связей со своими корнями. Поэтому не случайно, что именно в преддверии визита сюда президент подписал давно ожидаемую в стране программу по благоустройству отдаленных кишлаков и махаллей.

Корреспонденты Sputnik разбирались, какие новые проекты будут реализованы в Джизакской области и почему этот регион в ближайшее время может стать главной промышленной кузницей страны.

Оправдал ожидания

Несомненно, главным политическим итогом визита Мирзиёева стало утверждение хокимом Джизакской области Эргаша Солиева. Бывший ректор Джизакского политехнического института занимал этот пост с приставкой "временно исполняющий обязанности" с октября прошлого года.

Его предшественник — Улугбек Узаков был отстранен от должности за приписки в показателях по сбору хлопка, а также несвоевременное выполнение работ по строительству объектов социального назначения. Очевидно, что именно эти два направления должны были стать ключевыми для нового главы администрации области, если, конечно, он хотел сохранить свой пост и после визита главы государства.

И Солиев, похоже, решил не наступать на грабли, оставшиеся от предшественника, и вплотную занялся социальным строительством и развитием аграрного сектора.

Так, Мирзиёеву в ходе поездки показали новенький массив из многоэтажных домов, возводимый на улице Мустакиллик в Джизаке. Строящиеся здесь 10 семиэтажных домов на 420 квартир намечено сдать в эксплуатацию в сентябре. Это позволит поэтапно обеспечить квартирами семьи, нуждающиеся в жилье.

Здесь же президенту рассказали и о других масштабных стройках — возведении многоквартирного жилья в поселке Учтепа и массива доступных домов в селе "Токчилик" Шараф-Рашидовского района, многоэтажных домов на улице Ислама Каримова в Джизаке, реконструкции здания дошкольного образовательного учреждения №37 в махалле "Сайлжойи".

Чиновники рапортовали, что в 2017 году в области было отремонтировано 345 домов, на что выделены льготные кредиты на 16,3 миллиарда сумов. В 2018 году планируется отремонтировать 409 многоэтажных домов, на эти цели направят 59,6 миллиарда сумов.

Очевидно, что глава государства остался доволен увиденным, заявив, что необходимо и дальше расширять масштабы строительства. Для этого он предложил организовать здесь предприятия по выпуску строительных материалов, что, по его мнению, позволит снизить себестоимость проектов.

Мирзиёев также особо затронул проект развития системы питьевого водоснабжения области, дал ответственным лицам соответствующие поручения по задействованию всех резервов для обеспечения населения чистой питьевой водой.

Красиво жить не запретишь

Не мог президент не посетить и село Манас, которое стало своеобразной отправной точкой его новой масштабной программы "Благоустроенное село", направленной на поэтапное улучшение условий жизни населения в глубинке.

В ней предусмотрены меры по комплексному обновлению только в этом году 368 махаллей в 174 районах страны. Особое внимание будет уделено ремонту кровли, фасадов свыше 127 тысяч домов, благоустройству прилегающих к ним территорий.

Село Манас, появившееся в 60-х годах прошлого века, сегодня является наиболее удаленным от райцентра населенным пунктом. Здесь проживает более 6,5 тысячи человек. Всего за какие-то месяцы село из настоящих трущоб превратилось в одно из лучших в стране.

Строители проложили 6,5 километра водопроводов, отремонтировали гидросооружения и коллекторно-дренажные сети, кровлю 34 двухэтажных домов, 2 общеобразовательные школы, возвели две площадки для мини-футбола, 17 детских площадок, стадион на 250 мест, было посажено более 10 тысяч фруктовых и декоративных деревьев.

С начала реализации программы "Обод кишлок" в селе нашли работу более 200 женщин. Для этого были введены в строй швейные цеха на АО "Жиззахпахтасаноат" и ООО "Заминтекс".

Среди других построенных объектов — 30 теплиц, современная ферма на 100 голов, более 30 новых магазинов, пекарня и баня, отремонтированный Дворец культуры "Манас" на 500 мест, появившаяся вместо сельского врачебного пункта семейная поликлиника.

Здесь же глава государства посетил дошкольное образовательное учреждение "Айчурек", рассчитанное на 125 детей. В детском саду, построенном и оснащенном на основе южнокорейского опыта, созданы все условия для формирования начальных знаний и навыков детей, подготовки их к школе.

Экономическая платформа

Разговоры о том, что Джизакская область вполне может отобрать лавы у столичного региона в плане развития промышленности, идут уже не первый месяц. Но чем дальше в лес, тем больше возможностей, что эти планы станут явью.

В области уже начато строительство одно из крупнейших нефтегазовых объектов страны — Джизакского нефтеперерабатывающего завода. Уже в четвертом квартале этого года заработает Джизакский автомобильный завод, с конвейеров которого будут сходит новенькие французские авто. И подобных предприятий в регионе десятки.

Мирзиёев призвал чиновников активизировать работу с потенциальными инвесторами, привлекать их не только в города, но и отдаленные регионы.

"Инвестиции должны быть адресными, экономически эффективными. Средства необходимо направлять в зависимости от потенциала районов, от того, в каких предприятиях нуждается регион. Заместители хокимов областей по инвестициям должны выезжать за рубеж и привлекать инвестиции на конкретные проекты", — сказал президент.

Среди новых проектов, о которых рассказали президенту, строительство нового текстильного предприятия стоимостью свыше 100 миллионов долларов.

Шавкат Мирзиёев отметил, что подобные предприятия обеспечат полную переработку выращиваемого в стране хлопка, что позволит выпускать продукцию с добавленной стоимостью и создавать новые рабочие места.

Другая интересная инициатива — превращение региона в этакую базовую площадку для выращивания сахарной свеклы. Для этого здесь построят специальное водохранилище, которое позволит обеспечивать водой 20 тысяч гектаров неиспользуемой земли.

"Мы планируем выращивать и перерабатывать здесь сахарную свеклу, построить сахарный завод, что очень важное для обеспечения сахарной независимости нашей страны. Отходы переработки можно будет использовать в качестве корма, что послужит развитию животноводства", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Силовой ресурс

Не секрет, что во время своих поездок президент уделяет большое внимание боевой подготовке и оснащению вооруженных сил и подразделений правоохранительных органов.

Только во время этих поездок журналисты получают более или менее интересную информацию, касающуюся узбекской армии. Так, например, во время посещения президентом военной базы Ханабад стало примерно понятно, чем располагают военно-воздушные силы Узбекистана.

Во время поездки в Самаркандскую область стало известно, что армия присматривается к новой форме, а также имеет в распоряжение мобильные зенитки, расположенные на автомобилях Toyota.

В Джизакской области глава государства посетил самый современный узбекский военный горно-полевой полигон "Фориш". Именно здесь в октябре прошлого года прошли первые за 12 лет узбекско-российские военные учения.

Мирзиёев ознакомился с условиями, созданными для проживания, учебной и боевой подготовки военнослужащих, осмотрел электронный панорамный стрелковый тренажер, спальные помещения солдат, площадки для упражнений и строевой плац.

Шавкат Мирзиёев также осмотрел производимый в нашей стране военный инвентарь и походную еду солдат. Здесь наконец-то на глаза журналистам попались и спецпайки военных, напоминающие бортовую еду в самолетах "Узбекистон хаво йуллари".

Президент дал поручения по превращению этого места в образцовый полигон, разработке новой концепции и модернизации на ее основе всех военных полигонов в стране.

Похвастались своими успехами и джизакские милиционеры. Они показали президенту специально созданное ими мобильное приложение. В нем можно получить информацию о разыскиваемых и пропавших без вести лицах, сведения, касающиеся деятельности инспекторов по профилактике.

Также сотрудники дежурной части отделения могут со своего планшета оповещать коллег о произошедших преступлениях, ДТП, распространять новости и сообщения.

Работать должен каждый

Визит в Джизакскую область запомнится и тем, что в ходе него глава государства сделал ряд резонансных высказываний по отношению ко всем руководящим чиновникам страны.

Так, например, Мирзиёев заявил, что он часто посещает регионы страны для того, чтобы другие руководители научились быть среди людей, изучали жизнь народа, служили ему. Глава государства также порекомендовал властям на местах "не задирать нос".

"Как вы видите, мы преобразовываем многие сферы, принимаем все меры, чтобы людям было легче. Но и люди должны стараться для себя, эффективно пользоваться создаваемыми государством возможностями", — отметил Мирзиёев.

Хочется надеяться, что многие местные чинуши до сих пор использующие свои места в качестве кормушек для себя и своих родственников внимательно прислушаются к словам президента. А то не ровен час он приедет и к ним в гости. Главное, чтобы все заканчивалось не только отставками, но и посадками.