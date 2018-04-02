Пушков: Киеву надо обсуждать ввод миротворцев не с Западом, а с Донецком

Ранее Порошенко заявил, что они вместе с Макроном и Меркель "дожали" Путина, чтобы тот подписал заявление о перемирии в Донбассе

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу слов главы Украины Петра Порошенко, который утверждает, что ему вместе с лидерами Франции и Германии удалось "дожать" президента РФ Владимира Путина по вопросу перемирия в Донбассе.

"Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут", — заявил Пушков на своей странице в Twitter.

Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев.

Ни Меркель, ни Волкер не помогут. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 апреля 2018 г.

В воскресенье Порошенко, комментируя вступление в силу нового "пасхального" перемирия, сообщил: "Мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы обратились к Путину и "дожали" его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта".

Как передает РИА Новости, украинский лидер подчеркнул, что перемирие нужно Киеву "как воздух", так как оно является условием введения миротворческой миссии в Донбассе. Порошенко также пообещал мирным путем вернуть неподконтрольные Киеву территории в Донбассе.